IBM MQ, früher bekannt als MQ Series, ist ein auf Unternehmen abgestimmtes Messaging-System, das zur Übertragung von Daten zwischen Anwendungsservices mit einer Warteschlangen-Middleware verwendet wird und über mehrere Betriebsmodi verfügt: Point-to-Point, Publish/Subscribe und Dateiübertragung.Außerdem können Anwendungen Nachrichten über Multicasting für viele Abonnenten veröffentlichen.IBM MQ Monitoring erfordert die Fähigkeit, alle IBM MQ-Instanzen zu identifizieren, Leistungsinformationen von der Plattform zu erfassen und Daten über die Warteschlangen und Warteschlangenmanager zu sammeln.

Wenn eine Nachricht nicht sofort zugestellt werden kann, wird sie mit MQ in eine Warteschlange gestellt, wo sie so lange wartet, bis die Zustellung zuverlässig erfolgen kann. IBM MQ dient als Puffer zwischen Anwendungen in asynchronen Messaging-Umgebungen. Bei einer Netzwerk- oder Anwendungsunterbrechung werden damit Nachrichten in speziellen Warteschlangen festgehalten, bis alles wieder läuft.

Visualisierung der Pub/Sub-Architektur mit freundlicher Genehmigung der IBM MQ Entwickler-Website