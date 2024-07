Um AWS Fargate-Anwendungen zu überwachen, müssen Sie zunächst die Container-Images erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen des Container-Image für bestimmte Laufzeiten finden Sie in der Dokumentation Instana on AWS Fargate. Instana unterstützt derzeit Node.js, .NET Core und Java, demnächst auch Go und Python.

Sobald die Container-Images für die angegebene Laufzeit erstellt wurden, muss eine neue Revision für die Aufgabendefinition in der Amazon ECS-Umgebung erstellt werden, und schon kann es losgehen!