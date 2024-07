Die Lösung Elastic Load Balancing (AWS ELB (Link befindet sich außerhalb von ibm.com)) von Amazon ist die am häufigsten verwendete Lastausgleichsfunktion für Anwendungen und Services, die in AWS auf Plattformen wie Amazon EC2, AWS Elastic Beanstalk, AWS ECS und vielen weiteren bereitgestellt werden. Instana bietet AWS ELB Monitoring als Standardbestandteil unserer Anwendungs- und Infrastrukturüberwachungslösungen an und stellt Service- und Anwendungserkenntnisse für Anwendungsumgebungen, die die beliebte Lastausgleichsfunktion enthalten, bereit.

Um die Anwendungsleistung zu optimieren und die Workflows für das Leistungsmanagement weiter zu automatisieren, geht die automatische AWS ELB-Überwachung von Instana über einfache Metriken hinaus und bietet eine umfassende Reihe von Management- und Überwachungsfunktionen:

Automatische Erkennung von AWS Elastic Load Balancing-Konfigurationen und den Infrastrukturkomponenten, mit denen sie verbunden sind

Zuordnung und Visualisierung von Lastausgleichsfunktionen und Service-Abhängigkeiten

End-to-End-Verfolgung von Anfragen über ELB und für alle Services

Überwachung des Service- und Anwendungszustands

Umfassendes AWS ELB-Überwachung erfordert Leistungstransparenz für den Lastausgleichsfunktionsservice, die Anforderungs- und Verbindungsmetriken sowie alle Anwendungen und Services, die vom AWS ELB-Service bereitgestellt werden.

Instana ist die schnellste und einfachste Methode zur Überwachung von AWS ELB im gesamten Stack und ermöglicht umfassende Einblicke in Anwendungsleistungen. Der Agent von Instana erkennt automatisch alle AWS ELB-Konfigurationen, implementiert die erforderlichen Überwachungssensoren und beginnt mit der Verfolgung von Anwendungen und Anforderungen. Instana bestimmt auch automatisch den Allgemeinzustand von AWS ELB.