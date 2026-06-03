AI Agent and LLM Observability

IBM Instana bietet Full-Stack-Observabilität für KI-gestützte Anwendungen und erweitert die bestehenden GenAI-Funktionen um tiefere Einblicke in das Verhalten von Agenten, Entscheidungsfindung und geschäftliche Auswirkungen.​

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Instana erkennt automatisch KI-Komponenten, verfolgt durchgängige Workflows über Agenten und Dienste hinweg und korreliert Leistung, Kosten und Qualitätssignale in einer einheitlichen Lösung. Mit integrierten Auswertungen, adaptivem Baselining und Einblick in das Reasoning der Agenten auf Aufgabenebene können Teams KI-Systeme in der Produktion kontinuierlich überwachen, verstehen und optimieren.​

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Das Ergebnis ist ein Wandel von reaktiver Fehlerbehebung hin zu proaktiven, kontrollierten KI-Operationen, der es Teams ermöglicht, die Leistung zu verwalten, die Kosten zu kontrollieren und Vertrauen in KI in großem Maßstab aufzubauen.