IBM InfoSphere® Information Server for Data Integration extrahiert und transformiert Daten in jeder Form und lädt sie in jedes System. Das Ergebnis ist eine schnelle Time-to-Value. Das System bietet integrierte Transformationsfunktionen und ein einheitliches Metadaten-Framework zur Steigerung der Effizienz. Außerdem bietet es mehrere Optionen für die Bereitstellung von Daten – Massen-ETL (Extrahieren, Transformieren und Laden), virtuell (föderiert) und inkrementell (Datenreplikation).