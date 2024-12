IMS Performance Analyzer for z/OS informiert über die folgende IMS-Systemleistung:

Überwachung

Optimierung

Verwaltung von Serviceebenen

Trendanalyse

Kapazitätsplanung

Diese kritischen Leistungsinformationen werden in der erforderlichen Detailtiefe berichtet, von übergeordneten Zusammenfassungen für das Management und grafischen Berichten bis hin zu detaillierten Traces für eine tiefgreifende Analyse. IMS Performance Analyzer for z/OS vereinfacht diesen Prozess erheblich, indem es eine leistungsstarke Reporting-Engine bereitstellt, die von einer Vielzahl von leicht verständlichen, konsolidierten Berichten begleitet wird. Die Informationen werden in einem flexiblen Berichtsformat präsentiert, sodass Ihre Mitarbeiter sofort damit arbeiten können.