IMS Online Reorganization Facility for z/OS

Sobald die Datensätze der IMS-Schattendatenbank angelegt sind, werden sie mithilfe des Entlade-Tools entladen und mithilfe des Lade-Tools wieder geladen. Wenn es sekundäre Indizes gibt, werden diese ebenfalls neu erstellt. Interne logische Beziehungen werden mit dem Tool zur Präfixauflösung aufgelöst und aktualisiert. Die neu organisierten IMS-Schatten-Datenbanken werden mit dem Image-Kopie-Tool als Image-Kopie erstellt und können mit dem Pointer-Checker-Tool auf korrekte Zeiger überprüft werden.