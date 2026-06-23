IMS-Datenbanken neu organisieren, solange sie online bleiben
Die IBM® IMS Online Reorganization Facility for z/OS reorganisiert viele Arten von IMS-Datenbanken, solange sie für Anwendungen zugänglich bleiben. Mit diesem Produkt kann der IMS-Datenbankadministrator (DBA) nun eine IMS-Datenbank reorganisieren, während IMS-Anwendungen weiterhin uneingeschränkten Zugriff auf die Datenbank haben.
Eine IMS-Datenbank neu organisieren
Die IMS Online Reorganization Facility for z/OS übernimmt alle Aufgaben, die zur Neuorganisation einer IMS-Datenbank erforderlich sind, darunter: das Entladen und Laden der Daten, das Auflösen von Datenbankpräfixen, den Wiederaufbau der sekundären Indexierung, die Validierung von Datenbankzeigern und das Bildkopieren der reorganisierten IMS-Datenbank.
Alle notwendigen Reorganisationsvorgänge werden in einem einzigen Schritt erledigt – so entfällt die Notwendigkeit eines Eingreifens durch das Bedienpersonal während und nach Abschluss der Reorganisation.
Verkürzen Sie die Ausfallzeit der Datenbank von Stunden auf Sekunden – und verbessern Sie so die Verfügbarkeit der Datenbank für 24x7x365 Anwendungen.
Reorganisieren Sie die Datenbanktypen HDAM, HIDAM, HISAM, SHISAM, PHDAM und PHIDAM.
Schützen Sie sensible Daten mit der umfassenden Verschlüsselung von IBM® Z und Zugriffskontrollen, ohne dass Codeänderungen erforderlich sind.
IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS analysiert und bewertet die Bedingungen für die Raumverwaltung anhand von benutzerdefinierten Richtlinien, um festzustellen, wann Schwellenwerte überschritten wurden. Es erkennt Probleme, bevor diese sich negativ auf IMS-Anwendungen auswirken können. Sie können den Zeitpunkt der Online-Datenbankreorganisation planen, indem Sie ein Online-Reorganisationsfenster vordefinieren. Dies spart DBA-Ressourcen, CPU-Zeit und erhöht die Datenbankverfügbarkeit.
Die Verifizierungsphase ist die erste Phase des Online-Reorganisationsprozesses. IMS Online Reorganization Facility for z/OS nutzt diese Phase, um zu validieren, dass die IMS-Datenbank reorganisiert werden kann. Das Tool überprüft die IMS-Release- und Komponentenebenen, die DBRC-Registrierung und Datenbank-DBD-Definitionen, die Werkzeugsteuerungsanweisungen sowie die korrekt zugewiesenen Schatten- und temporären Datensätze. Die Umstrukturierung wird fortgesetzt, wenn dieser Verifikationsschritt erfolgreich abgeschlossen wurde.
Die IMS-Datenbanken werden kurzzeitig angehalten, damit die Datenbankpuffer in die IMS-Datenbankdatensätze geschrieben werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass die neuesten Aktualisierungen in den ursprünglichen IMS-Datenbankdatensätzen erfasst werden. Anschließend werden die ursprünglichen IMS-Datenbankdatensätze in die Schatten-IMS-Datenbankdatensätze kopiert. Sobald dieser Kopiervorgang abgeschlossen ist, wird eine zweite kurze Pause eingelegt, um etwaige Aktualisierungen der ursprünglichen IMS-Datenbankdatensätze zu erfassen. Diese Aktualisierungen werden auch auf die Schattendatensätze angewendet.
Sobald die Datensätze der IMS-Schattendatenbank angelegt sind, werden sie mithilfe des Entlade-Tools entladen und mithilfe des Lade-Tools wieder geladen. Wenn es sekundäre Indizes gibt, werden diese ebenfalls neu erstellt. Interne logische Beziehungen werden mit dem Tool zur Präfixauflösung aufgelöst und aktualisiert. Die neu organisierten IMS-Schatten-Datenbanken werden mit dem Image-Kopie-Tool als Image-Kopie erstellt und können mit dem Pointer-Checker-Tool auf korrekte Zeiger überprüft werden.
Nach Abschluss der Reorganisation der Schattendatensätze werden die ursprünglichen IMS-Datenbankdatensätze mit den reorganisierten Schatten-IMS-Datenbankdatensätzen ausgetauscht. IMS DBRC wird über den Status der REORG-Datenbank informiert. Wenn sich die Definitionen der IMS DBD-Datenbank ändern, führt die IMS Online Reorganisationseinrichtung eine ACBGEN durch. Schließlich wird die IMS-Datenbank intern vom Tool mit dem Befehl /START neu gestartet und die Übernahmephase ist abgeschlossen.
Im Abschlussschritt werden die Endberichte erstellt und die Schatten-IMS-Datenbankdaten gelöscht.
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