IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Verwalten Sie Ihre IMS ETO-Umgebung nahtlos.
IBM® IMS Extended Terminal Option (ETO) Support für z/OS ermöglicht es VTAM-Terminals, sich bei IMS Transactional Manager (IMS TM) anzumelden – selbst wenn sie während des IMS-Systemdefinitionsprozesses nicht definiert wurden. Ohne IMS ETO Support müssen Sie Ihr Online-System beenden, um die Änderungen zu übernehmen, wenn Sie Terminals hinzufügen, löschen oder ändern möchten, die für IMS TM definiert sind.
Der IMS ETO Support verwaltet alle Ihre IMS-ETO-Einstellungen, legt globale Optionen fest und überschreibt Optionen für bestimmte Benutzer und Terminals. Beispielsweise können Sie globale Optionen für die gesamte Benutzergemeinschaft festlegen und Optionen für bestimmte Terminals oder Benutzer-IDs überschreiben.
Reduziert geplante Ausfallzeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung von VTAM-Terminals und ermöglicht es Benutzern gleichzeitig, IMS-Sitzungen von jedem VTAM-Terminal im Netzwerk aus zu starten, was zu einem schnelleren und flexibleren Zugriff auf das System führt.
Die Zuordnung von Ausgabemeldungen zu Benutzern anstelle von Terminals erhöht die Sicherheit des IMS, während die Reduzierung der erforderlichen Makros die Definition des Terminalnetzwerks vereinfacht und somit Zeit und Speicherplatz bei der Systemeinrichtung spart.
Bei ETO-Terminals und Benutzerstrukturen werden Ressourcen erst dann zugewiesen, wenn sie benötigt werden. Und wenn sie nicht mehr benötigt werden, werden sie gelöscht.
Für die Pflege statischer Terminaldefinitionen sind weniger qualifizierte Systemprogrammierer erforderlich.