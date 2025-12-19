IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

IBM® IMS Extended Terminal Option (ETO) Support für z/OS ermöglicht es VTAM-Terminals, sich bei IMS Transactional Manager (IMS TM) anzumelden – selbst wenn sie während des IMS-Systemdefinitionsprozesses nicht definiert wurden. Ohne IMS ETO Support müssen Sie Ihr Online-System beenden, um die Änderungen zu übernehmen, wenn Sie Terminals hinzufügen, löschen oder ändern möchten, die für IMS TM definiert sind.

Der IMS ETO Support verwaltet alle Ihre IMS-ETO-Einstellungen, legt globale Optionen fest und überschreibt Optionen für bestimmte Benutzer und Terminals. Beispielsweise können Sie globale Optionen für die gesamte Benutzergemeinschaft festlegen und Optionen für bestimmte Terminals oder Benutzer-IDs überschreiben.