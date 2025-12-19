IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Verwalten Sie Ihre IMS ETO-Umgebung nahtlos.

Illustration einer Frau, die an einem Laptop mit Cybersicherheit arbeitet

Überblick

IBM® IMS Extended Terminal Option (ETO) Support für z/OS ermöglicht es VTAM-Terminals, sich bei IMS Transactional Manager (IMS TM) anzumelden – selbst wenn sie während des IMS-Systemdefinitionsprozesses nicht definiert wurden. Ohne IMS ETO Support müssen Sie Ihr Online-System beenden, um die Änderungen zu übernehmen, wenn Sie Terminals hinzufügen, löschen oder ändern möchten, die für IMS TM definiert sind.

Der IMS ETO Support verwaltet alle Ihre IMS-ETO-Einstellungen, legt globale Optionen fest und überschreibt Optionen für bestimmte Benutzer und Terminals. Beispielsweise können Sie globale Optionen für die gesamte Benutzergemeinschaft festlegen und Optionen für bestimmte Terminals oder Benutzer-IDs überschreiben.
Verbesserte Systemverfügbarkeit und Benutzerzugriff

Reduziert geplante Ausfallzeiten im Zusammenhang mit der Verwaltung von VTAM-Terminals und ermöglicht es Benutzern gleichzeitig, IMS-Sitzungen von jedem VTAM-Terminal im Netzwerk aus zu starten, was zu einem schnelleren und flexibleren Zugriff auf das System führt.
Verbesserte IMS-Sicherheit mit vereinfachter Konfiguration

Die Zuordnung von Ausgabemeldungen zu Benutzern anstelle von Terminals erhöht die Sicherheit des IMS, während die Reduzierung der erforderlichen Makros die Definition des Terminalnetzwerks vereinfacht und somit Zeit und Speicherplatz bei der Systemeinrichtung spart.
Minimierung der Checkpoint- und Neustartzeit

Bei ETO-Terminals und Benutzerstrukturen werden Ressourcen erst dann zugewiesen, wenn sie benötigt werden. Und wenn sie nicht mehr benötigt werden, werden sie gelöscht.
Reduzierung des Wartungsaufwands

Für die Pflege statischer Terminaldefinitionen sind weniger qualifizierte Systemprogrammierer erforderlich.

Funktionen

IT-Ingenieure und Techniker diskutieren über ein technisches Problem in einem Serverraum mit visuellem Datenverbindungseffekt
Vereinfachung der Systemverwaltung

IBM® IMS Extended Terminal Option (ETO) Support für z/OS vereinfacht die Verwaltung von IMS-ETO-Umgebungen. Es unterstützt nicht nur alle Arten von IMS-Terminals, sondern auch die Anpassung von Anmelde- und Abmeldebildschirmen für Benutzer sowie die Anzeige von Fehlermeldungen während der Anmeldung. Es unterstützt auch die Protokollierung relevanter Fehlerinformationen mithilfe von IMS-Protokolleinträgen. IMS ETO Support verfolgt alle IMS ETO-Definitionen und ermöglicht deren Aktualisierung ohne einen Neustart von IMS.
Rückansicht eines Computerprogrammierers mit lockigem Haar, der kabellose Kopfhörer trägt und an einem Desktop-PC programmiert, während er auf einem Stuhl sitzt.
Verbesserte Anmeldung und Abmeldung

IMS ETO Support verfügt über spezifische Funktionen für die ETO-Anmeldung und -Abmeldung. Das Produkt ermöglicht es beispielsweise, dass jeder Gerätetyp (SLU1, SLU2, SLUP und ISC) unmittelbar nach einer erfolgreichen ETO-Anmeldung direkt in den MFS-Testmodus wechselt. Es kann IMS-Konversationen bereinigen, den Terminalstatus zurücksetzen und vorhandene Nachrichten während der ETO-Abmeldung aus der Warteschlange entfernen, wodurch Fehlerzustände bei nachfolgenden ETO-Anmeldungen verhindert werden können.
Zwei Entwickler unterhalten sich und programmieren an einem Laptop in einer Büroumgebung.
Fähigkeit zum Erstellen und Aktualisieren von ETO-Benutzerexits

Die IMS-ETO-Funktion ermöglicht es Benutzern, ihre Terminal- und Benutzerdefinitionen mithilfe einer Reihe von User-Exits anzupassen. Diese Exits müssen in der Assembler-Sprache geschrieben werden, was für Kunden eine Herausforderung darstellen kann. IMS ETO Support ermöglicht die Erstellung von Benutzer-Exits mithilfe von Schlüsselwortparametrisierung, wodurch Kunden keine Programmierung in der Assembler-Sprache vornehmen müssen. Der Benutzer kann mehrere LTERMs für denselben Benutzer definieren, Werte für die automatische Abmeldung und LTERM-Namen für OTMA-Sitzungen festlegen.
Abbildung eines Vorhängeschloss-Symbols auf einer Weltkarte
Erweiterte Sicherheit für Benutzer und Endgeräte

Mit IMS ETO Support erhalten Sie erweiterte Sicherheit, um IMS-Befehle auf Schlüsselwort-Ebene zu schützen. Diese erhöhte Sicherheit wird durch die Verwendung der IBM® RACF CIMS-Klasse, des IMS Command Authorization User Exits oder durch spezielle IMS ETO Support-Sicherheitsprofile gewährleistet. Außerdem kann dadurch der Benutzer- und Terminalzugriff auf bestimmte Tageszeiten beschränkt werden.
