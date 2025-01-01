Hybrid-Cloud-Mesh-Pläne für jede Phase Ihrer Cloud- und Anwendungsreise
Ideal für Teams, die sichere App-Konnektivität für bis zu 10 RU erkunden oder testen möchten.
Ideal für wachsende Teams, die flexible Konnektivität benötigen, die sich nach Bedarf skalieren lässt.
Ideal für Unternehmen mit umfangreichen, geschäftskritischen Workloads.
VM-Migrationen ohne Ausfallzeiten
Z-Modernisierung
Agentische KI-Aktivierung
Self-Service-Anwendungsnetzwerke für Anwendungsteams
App-Konnektivität auf Anwendungsebene
Zero-Trust-Networking
Standortlose Anwendungen
Cloud- und regionenübergreifende Konnektivität
Hochverfügbarkeit und Resilienz
Bereitstellung in mehreren Umgebungen
SaaS-Verwaltungs- und Steuerungsebene
Standard-Produktsupport
Nur Community-Support
Advanced support verfügbar
Red Hat Service Interconnect-Berechtigungen
BYO-Berechtigungen
Skupper-Berechtigungen
Skupper-Brownfield-Onboarding
Sind Sie bereit die Konnektivität von Anwendungen in hybriden Umgebungen zu optimieren und zu beschleunigen?
Kostenlose Einschränkungen: Maximal 10 RU; Kündigung bei Nichtnutzung für 3 Monate; Nur Community-Support;
Einschränkungen der Testversion: Genehmigung durch IBM Sales erforderlich; maximal 100 RU; Support über IBM Pre-Sales