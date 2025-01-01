IBM Hybrid Cloud Mesh-Preispläne

Hybrid-Cloud-Mesh-Pläne für jede Phase Ihrer Cloud- und Anwendungsreise

Pläne für Hybrid Cloud Mesh Essentials
Kostenlose Edition 0 USD 10 RU

Ideal für Teams, die sichere App-Konnektivität für bis zu 10 RU erkunden oder testen möchten.

 Kostenlos testen Essentials Starter Ab 400 USD pro Monat | Einheiten von 1 RU Mindestmenge 10 RU

Ideal für wachsende Teams, die flexible Konnektivität benötigen, die sich nach Bedarf skalieren lässt.

 Essential Plus Ab 3.000 USD pro Monat | Blöcke von 100 RU

Ideal für Unternehmen mit umfangreichen, geschäftskritischen Workloads.

VM-Migrationen ohne Ausfallzeiten

Z-Modernisierung

Agentische KI-Aktivierung

Self-Service-Anwendungsnetzwerke für Anwendungsteams

App-Konnektivität auf Anwendungsebene

Zero-Trust-Networking

Standortlose Anwendungen

Cloud- und regionenübergreifende Konnektivität

Hochverfügbarkeit und Resilienz

Bereitstellung in mehreren Umgebungen

SaaS-Verwaltungs- und Steuerungsebene

Standard-Produktsupport

Nur Community-Support

Advanced support verfügbar

Red Hat Service Interconnect-Berechtigungen

BYO-Berechtigungen

Skupper-Berechtigungen

Skupper-Brownfield-Onboarding

*Preise sind indikativ, können je nach Land variieren, enthalten keine anfallenden Steuern und Abgaben und unterliegen der Verfügbarkeit des Produktangebots vor Ort. 
Kostenlose Einschränkungen:  Maximal 10 RU; Kündigung bei Nichtnutzung für 3 Monate; Nur Community-Support;

Einschränkungen der Testversion:  Genehmigung durch IBM Sales erforderlich;  maximal 100 RU; Support über IBM Pre-Sales