Verwalten Sie die physischen Aspekte und die logischen Verbindungen einer Konfiguration. So können Sie beispielsweise die Flexibilität, die die FICON®-Infrastruktur (Gehäuseschränke, Verkabelung) bietet, effektiv verwalten. Durch seine Client/Server-Beziehung validiert HCD alle Änderungen an der logischen E/A-Konfiguration, die in die IODF geschrieben werden, und verhindert so ungeplante Systemausfälle aufgrund falscher Definitionen.