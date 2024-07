Erhalten Sie vorgefertigte Integrationen zu den gängigsten cloudbasierten Datenspeichern und profitieren Sie von einer geführten Compliance-Reise samt vorgefertigten Berichten und Prüfpfaden. So erfüllen Sie problemlos die geltenden CCPA-Richtlinien.

Erhalten Sie alle Funktionen der Essentials-Edition sowie die Option, eine Compliance-Reise für Richtlinien wie die DSGVO, HIPAA und PCI hinzuzufügen. Mit dieser Edition können Sie Datenaktivitäten über mehrere Cloud-Speicher hinweg überwachen und die Berichterstattung an Ihre Datensicherheitsanforderungen anpassen.

IBM Security Guardium Insights Premium Edition

Sie erhalten alle Funktionen der Standard-Edition sowie Funktionen zur Überwachung und Priorisierung von Datenbedrohungen in Ihrer Multi-Cloud-Umgebung von einem zentralen Standort aus. Es lässt sich nahtlos in Guardium Data Protection integrieren, was Ihnen automatisierte Compliance-Workflows und vordefinierte Integrationen mit anderen Sicherheitstools bietet.