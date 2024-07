IBM-Export für FileNet Image Manager

IBM® Export for FileNet® Image Manager exportiert Dokumente schnell und einfach aus IBM FileNet Image Services.

Das Verfahren kann in einem IBM FileNet BatchIt-konformen Eingabeformat für den Import in ein FileNet-Backend ohne zusätzliche Schritte durchgeführt werden. Die App bietet Checkpoints- und Neustartfunktionen zur bequemen Verwaltung des Verfahrens.