Verbessern Sie die Datengenauigkeit, indem Sie den Beteiligungsunternehmen Zugang zu einem integrierten Portal für die direkte Datenübermittlung geben. Fordern Sie ganz einfach spezifische Informationen an, ermöglichen Sie es den Unternehmen, in die investiert wird, Daten direkt in die Plattform einzugeben, und überprüfen Sie diese Eingaben vor ihrer Aufnahme.