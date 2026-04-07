Self-Service-Treibhausgasemissionsberechnungen – unterstützt durch die Expertise von Envizi
Nicht jede Emissionsberechnung erfordert eine vollständige Buchhaltungsplattform oder eine maßgeschneiderte Lösung. Envizi Emissions Calculations in Excel ermöglicht praktische Emissionsberechnungen in einer vertrauten Tabellenkalkulationsumgebung.
Nutzer füllen vorkonfigurierte Vorlagen mit Aktivitätsdaten – wie Energieverbrauch oder Kraftstoffverbrauch – während eingebettete Formeln Emissionsfaktoren aus der Faktorenbibliothek von Envizi abrufen, um Ergebnisse zu berechnen.
Entwickelt für Praktiker, ideal für:
Greifen Sie auf einen verwalteten globalen und regionalen Emissionsfaktorkatalog zu, der aktuelle und transparente Berechnungen gewährleistet. Wählen Sie die Emissionsfaktoren Ihrer Wahl für die Berechnung aus, ohne dass Sie eine eigene Emissionsfaktorbibliothek aufbauen, pflegen oder aktualisieren müssen.
Starten Sie schnell mit vorgefertigten Formeln, vordefinierten Aktivitätseingabefiltern und einsatzbereiten Vorlagen, die die Dateneingabe vereinfachen, die manuelle Konfiguration reduzieren und von Anfang an genaue, standardisierte Emissionsberechnungen sicherstellen.
Befolgen Sie die Berechnungsmethoden, die mit dem GHG-Protokoll übereinstimmen. Nutzen Sie die Logik des Faktorauswahlalgorithmus von Envizi, um Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen für eine glaubwürdige, standardisierte und auditfähige Berichterstattung in allen Anwendungsfall zu berechnen.
Nutzen Sie die Envizi Emissionsberechnungen in Excel als Ausgangspunkt und skalieren Sie flexibel auf die gesamte IBM Envizi Suite, einschließlich Emissionsbilanzierung und automatisierter Berichterstattung, wenn die Reife der Emissionsdaten und die Anforderungen an die Unternehmensberichterstattung steigen.
Nein. Envizi Emissionsberechnungen in Excel ist für Self-Service-Berechnungen und -Analysen konzipiert. Unternehmen, die geregelte Workflows, Kontrollen und revisionssichere Berichte benötigen, sollten die Emissions Accounting-Lösungen von Envizi nutzen.
Die Envizi Emissions API wurde für Entwickler und ISVs entwickelt, die ihre eigenen Emissionslösungen entwickeln. Emissionsberechnungen in Excel wurde für Geschäftsanwender entwickelt, die Emissionen direkt in Excel berechnen möchten — keine Codierung erforderlich.
Envizi Emissionsberechnungen in Excel unterstützt die Berechnung und Analyse von Emissionen. Viele Kunden nutzen es als Input für umfassendere Berichtsprozesse oder als Sprungbrett zu einer vollständigen Plattform für die Treibhausgasabrechnung.
Envizi Emissionsberechnungen in Excel verwendet von Envizi verwaltete Emissionsfaktoren für Scope 1, 2 und 3,