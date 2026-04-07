Nicht jede Emissionsberechnung erfordert eine vollständige Buchhaltungsplattform oder eine maßgeschneiderte Lösung. Envizi Emissions Calculations in Excel ermöglicht praktische Emissionsberechnungen in einer vertrauten Tabellenkalkulationsumgebung.

Nutzer füllen vorkonfigurierte Vorlagen mit Aktivitätsdaten – wie Energieverbrauch oder Kraftstoffverbrauch – während eingebettete Formeln Emissionsfaktoren aus der Faktorenbibliothek von Envizi abrufen, um Ergebnisse zu berechnen.

Entwickelt für Praktiker, ideal für: