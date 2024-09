History on Demand – Direct API

„History on Demand (HoD) – Direct“ ist eine Sammlung von APIs, die historische Wetterdaten bereitstellen. Derzeit werden die Datensätze „Gridded Currents on Demand“ (gCOD) und „Agriculture and Energy“ (AgE) bereitgestellt. HoD Direct ist eine synchrone API, die es Benutzern ermöglicht, stündliche gCOD- und AgE-Daten zu untersuchen. Die Benutzer geben die georäumlichen und zeitlichen Facetten der Abfrage in der URL an und die Daten werden in der Antwort zurückgegeben.

Beispiele erkunden