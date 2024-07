Steigen Sie um auf EDI Laut einer IDC-Umfrage aus dem Jahr 2019 „verwenden mehr als 33 % der Unternehmen immer noch manuelle Formulare und Faxe für ihre geschäftlichen Transaktionen.“ Die manuelle Konvertierung dieser Dokumente in das Format für den elektronischen Datenaustausch (EDI) ist kostenintensiv, zeitaufwändig und fehleranfällig.

IBM Sterling® Document Conversion Services konvertiert unstrukturierte Dokumente wie z. B. Faxe, E-Mails und PDFs in ein EDI-Format oder ein anderes strukturiertes Format und bietet damit eine elektronische Alternative zu ineffizienten manuellen Transaktionen.

Vorteile Automatisierung manueller Transaktionen Reduzieren Sie Fehler und sparen Sie bis zu 160 Stunden pro Woche ein, indem Sie die den Aufwand für erneute Eingabe und manuelle Bearbeitung von Bestellungen per Post, Fax und Telefon eliminieren. An Ihre Anforderungen angepasste Prozesse und geringere Kosten Verbessern Sie die Effizienz und senken Sie die Betriebskosten durch den Einsatz von EDI und die automatische und papierlose Konvertierung von Dokumenten. Mehr Transparenz Optimieren Sie Ihren Bestellablauf durch verbesserte Transparenz und Reaktionsfähigkeit.

Leistungsmerkmale Erweiterte optische Zeichenerkennung (OCR) zum Lesen von Bildern Die Funktion für die erweiterte optische Zeichenerkennung (OCR) für gedruckte Texte konvertiert alle Bilder, auch solche mit schlechter Bildqualität. Unterstützung einer Vielzahl von Sprachen Konvertieren Sie auch fremdsprachige Dokumente mit EDI. Mehr als 40 Sprachen werden unterstützt. Individuell angepasste Ausnahmebehandlung Spezielle Ausnahmen können für individuelle Kunden definiert und angepasst werden. ICR-Technologie zur Handschrifterkennung Die Funktion für die intelligente Zeichenerkennung (ICR) für unformatierte handschriftliche Texte interpretiert alle Dokumente schnell und präzise.

Diese gesamte Initiative zur Implementierung von B2B Integrator und Dokumentenkonvertierungsdiensten wird von IBM vorangetrieben, und IBM hat so einen sehr positiven Eindruck in unserem Unternehmen gemacht. Erik Andersen Senior Vice President of IT MISUMI USA