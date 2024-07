IBM Resiliency Orchestration bietet Funktionen für Disaster Recovery (DR) und Cyber Incident Recovery (CIR) zur Überwachung, Berichterstattung, Prüfung und Workflow-Automatisierung komplexer hybrider IT-Umgebungen in einer skalierbaren, benutzerfreundlichen Lösung, die auf Industriestandards basiert.



Die Lösung kann in zwei Modellen geliefert werden:

*IBM Cloud Resiliency Orchestration – ein Überwachungs- und verwalteter Service mit optionalen IT Discovery- und Resiliency-Beratungsdiensten.

*IBM Resiliency Orchestration Software — ein Softwaremodell mit Funktionen zur Wiederherstellung von Cybervorfällen und optionalem Implementierungsservice.