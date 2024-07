IBM DevOps Test Virtualization ermöglicht frühzeitiges und häufiges Testen im Laufe des Entwicklungszyklus. Durch die teilweise oder vollständige Virtualisierung einer Anwendung oder einer Datenbank werden Abhängigkeiten eliminiert und Softwaretestteams müssen nicht auf verfügbare Ressourcen warten, um loslegen zu können.

IBM DevOps Test Virtualization ermöglicht es den Teams, so früh wie möglich mit dem Testen zu beginnen. So können Fehler frühzeitig behoben werden, wenn sie weniger kostspielig sind und das Bereitstellungsteam weniger stören, was wiederum zur Einhaltung des Release-Zeitplans beiträgt.