Kombinieren Sie die leistungsfähige Funktionalität von IBM DataStage und die Power der voll integrierten IBM® Cloud Pak for Data Plattform.Wählen Sie den vollständig verwalteten Service IBM Cloud Pak for Data oder nutzen Sie IBM DataStage Enterprise oder IBM DataStage Enterprise Plus zur Ausführung von Workloads in einer beliebigen Cloud oder lokal.Ein Mitglied des IBM Teams erklärt Ihnen gern, welche Option sich am besten für Ihre Gegebenheiten eignet.