IBM® Data Interfile Transfer, Testing, and Operations Utility for ESA (DITTO) ist ein Speichermedien- und Datenwartungsdienstprogramm für IBM z/OS®-, z/VSE®-, z/VM®- und 21st Century VSEn-Umgebungen.



Sie ermöglicht Ihnen den Zugriff, die Anzeige, Bearbeitung, Migration und Verwaltung von Daten in Dateien und Datensätzen. DITTO arbeitet mit Daten aus einer Reihe von Medien und Formaten auf IBM z/OS. Sie können Datendateien und Datensätze auf einer Reihe von IBM z/OS-Speichergeräten speichern. Sie können DITTO-Funktionen auch interaktiv in Batch-Aufträgen oder in REXX-Verfahren verwenden.