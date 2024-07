Für IBM Cloud Data Engine fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Für die in IBM Cloud Object Storage gespeicherten Daten fallen Gebühren an. Durch die Nutzung von IBM Cloud Data Engine erhöht sich Ihre IBM Cloud Object Storage-Nutzung und damit auch Ihre monatliche Rechnung. Sie sind für das Löschen von Datenträgern verantwortlich, die Sie nicht mehr in IBM Cloud Object Storage behalten möchten.