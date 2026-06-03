IBM Concert Resilience ist Teil der IBM Concert-Plattform und hilft Unternehmen dabei, betriebliche Signale aus Anwendungen, Infrastruktur, Betrieb und Risiko zu einer gemeinsamen Resilienzansicht zu verbinden. Durch die Kombination von KI-gestützten Erkenntnissen, kontinuierlicher Bewertung und koordinierten Workflows können Teams Lücken in der operativen Resilienz früher erkennen, Risiken schneller priorisieren und die operative Resilienz in hybriden Umgebungen stärken.