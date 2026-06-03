KI-gestützte Resilienz in modernen IT-Betrieben
IBM Concert Resilience ist Teil der IBM Concert-Plattform und hilft Unternehmen dabei, betriebliche Signale aus Anwendungen, Infrastruktur, Betrieb und Risiko zu einer gemeinsamen Resilienzansicht zu verbinden. Durch die Kombination von KI-gestützten Erkenntnissen, kontinuierlicher Bewertung und koordinierten Workflows können Teams Lücken in der operativen Resilienz früher erkennen, Risiken schneller priorisieren und die operative Resilienz in hybriden Umgebungen stärken.
Betriebssignale aus Anwendungen, Infrastruktur, Betrieb und Risikomanagement werden miteinander verknüpft und korreliert, um eine einheitliche Resilienzsicht zu erhalten. Durch die Umwandlung fragmentierter Daten in einen gemeinsamen operativen Kontext können Teams Lücken früher erkennen, Entscheidungen schneller treffen und die operative Fragmentierung verringern.
Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Resilienzlücken in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen. Durch die kontinuierliche Analyse von Signalen können Teams Schwächen frühzeitig erkennen, verstehen, wo Risiken entstehen, und ihre Aufmerksamkeit darauf richten, bevor Probleme eskalieren.
Automatisierte Workflows und Echtzeit-Erkenntnisse helfen Teams, Probleme schneller zu beheben und Ausfallzeiten zu reduzieren. Mit weniger manuellen Aufgaben können sie Aktionen domänenübergreifend koordinieren, früher reagieren und die Verfügbarkeit und Wiederherstellbarkeit verbessern.
Gehen Sie von reaktiven Fixes und periodischen Reviews zu kontinuierlichen Resilienz-Operationen über. IBM Concert Resilience hilft Teams dabei, Veränderungen im Zeitverlauf zu überwachen, einheitliche Resilienzstandards durchzusetzen und die Betriebsbereitschaft in hybriden Umgebungen kontinuierlich zu verbessern.
Schaffen Sie ein gemeinsames Resilienz-Framework zwischen Entwicklung, SRE, Betrieb und Sicherheitsteams. Mit einer einheitlichen Bewertung, einem gemeinsamen Kontext und abgestimmten Prioritäten können Teams ihre Resilienz konsequent verbessern und gleichzeitig Silos und betriebliche Komplexität reduzieren.
KI-gestützte Bewertungen und ein gemeinsamer Betriebskontext helfen Unternehmen dabei, Resilienz, Sicherheit und Governance früher im Lebenszyklus zu verankern, das Betriebsrisiko zu reduzieren und gleichzeitig die team- und umgebungsübergreifende Konsistenz zu verbessern.
Kontinuierliche Bewertung, umsetzbare Erkenntnisse und bereichsübergreifende Transparenz helfen Teams, die Wartung zu vereinfachen, technische Schulden zu reduzieren und die langfristige Betriebsstabilität zu verbessern, ohne den Betriebsaufwand zu erhöhen.
Durch die Verknüpfung von Betriebssignalen und die Koordination von Arbeitsabläufen über verschiedene Bereiche hinweg können Teams Ausfallzeiten reduzieren, Probleme schneller lösen und die operative Reaktionsfähigkeit verbessern.
Einheitliche Resilienz-Transparenz und standardisiertes Scoring helfen Unternehmen, Resilienz konsistent über Anwendungen, Infrastruktur und Hybridumgebungen hinweg zu operationalisieren, ohne die Komplexität unnötig zu erhöhen.
Metriken, operative Signale und Resilienz-Erkenntnisse zur verschiedener Tools werden in einen gemeinsamen operativen Kontext integriert. Teams können Risiken früher erkennen, Auswirkungen schneller priorisieren und Maßnahmen koordinieren, bevor Störungen die Nutzer beeinträchtigen.
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