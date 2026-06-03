Erkunden Sie die Preisgestaltung, bei der nur die tatsächliche Nutzung berechnet wird
Die Preisgestaltung von IBM Concert basiert auf der tatsächlichen Nutzung, sodass Sie Nutzer – oder sogar Produkt-Anwendungsfälle – innerhalb der Installation in Ihrem eigenen Tempo hinzufügen oder entfernen können.
Zum Quantifizieren der dynamischen Nutzung Ihres Unternehmens zwischen Belegschaft und Konsumenten sowie Produkt-Anwendungsfällen werden Ressourceneinheiten verwendet.
Die Deutsche Telekom reduzierte die Patch-Zeit um 78 %, von 90 Minuten auf nur noch 20 Minuten pro Instanz.
IBM Concert automatisiert die Erfassung und Korrelation von Resilienzdaten, sodass Sie die unternehmensweite Resilienz pro Anwendung um 62 % schneller bewerten können.
IBM Concert beschleunigt die Sicherheitsreaktion und reduziert die CVE-Abhilfemaßnahmen um 90 %. Weniger Risiken, maximale Zuverlässigkeit.
Die IBM® Software Development Organization (SDO) spart Zeit und verbessert die CVE durch um 25 % schnellere Scans und eine verbesserte Priorisierung.