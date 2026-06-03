Die Preisgestaltung von IBM Concert basiert auf der tatsächlichen Nutzung, sodass Sie Nutzer – oder sogar Produkt-Anwendungsfälle – innerhalb der Installation in Ihrem eigenen Tempo hinzufügen oder entfernen können.

Zum Quantifizieren der dynamischen Nutzung Ihres Unternehmens zwischen Belegschaft und Konsumenten sowie Produkt-Anwendungsfällen werden Ressourceneinheiten verwendet.