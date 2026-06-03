Preisgestaltung

Erkunden Sie die Preisgestaltung, bei der nur die tatsächliche Nutzung berechnet wird

DevOps-Preisseite im Leadspace

Sie zahlen nur, was Sie tatsächlich nutzen

Die Preisgestaltung von IBM Concert basiert auf der tatsächlichen Nutzung, sodass Sie Nutzer – oder sogar Produkt-Anwendungsfälle – innerhalb der Installation in Ihrem eigenen Tempo hinzufügen oder entfernen können.

Zum Quantifizieren der dynamischen Nutzung Ihres Unternehmens zwischen Belegschaft und Konsumenten sowie Produkt-Anwendungsfällen werden Ressourceneinheiten verwendet.

Nachgewiesene Ergebnisse

↓78 %

Die Deutsche Telekom reduzierte die Patch-Zeit um 78 %, von 90 Minuten auf nur noch 20 Minuten pro Instanz.

 Fallstudie der Deutschen Telekom ↑62 %

IBM Concert automatisiert die Erfassung und Korrelation von Resilienzdaten, sodass Sie die unternehmensweite Resilienz pro Anwendung um 62 % schneller bewerten können.

 Fallstudie von IBM SRE ↓90 %

IBM Concert beschleunigt die Sicherheitsreaktion und reduziert die CVE-Abhilfemaßnahmen um 90 %.​ Weniger Risiken, maximale Zuverlässigkeit.

 Fallstudie von IBM SRE ↑25 %

Die IBM® Software Development Organization (SDO) spart Zeit und verbessert die CVE durch um 25 % schnellere Scans und eine verbesserte Priorisierung.

 Fallstudie von IBM SDO
Haben Sie Credits von anderen Marktplätzen?