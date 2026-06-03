IBM Concert Observe

Full-Stack-Observability, um Probleme schneller zu erkennen und die Zuverlässigkeit zu verbessern

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3D-Rendering von zufällig angeordneten Glaslinsen vor einem hellvioletten Hintergrund

Vereinheitlichen Sie die Observability in Ihrem gesamten Stack

IBM Concert Observe vereint Anwendungs-, Infrastruktur- und Netzwerk-Observability in einer gemeinsamen Betriebsansicht. Durch die Korrelation von Telemetriedaten und die Abbildung von Abhängigkeiten in hybriden Umgebungen hilft es Teams, Probleme schneller zu erkennen, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und eine robuste Anwendungsleistung aufrechtzuerhalten.

Wichtige Funktionen

Full-Stack-Observability

Anwendungen werden automatisch in Echtzeit abgebildet und Anfragen über Microservices, Container und Cloud hinweg verfolgt. Dank der Transparenz auf Codeebene können Teams Probleme frühzeitig erkennen, deren Auswirkungen sofort identifizieren und die Lösungszeit verkürzen.

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Screenshot der Funktion „Anwendung automatisch zuordnen“ von IBM Instana

Datenbank-Observability

Die End-to-End-Überwachung der Datenbankleistung identifiziert langsame Abfragen, Engpässe und Ressourcenprobleme. Eine klare Trennlinie zwischen Datenbankaktivität und Anwendungsleistung hilft Teams, Probleme schnell zu diagnostizieren und zu lösen.

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Screenshot der IBM Instana-Datenbank-Leistungsüberwachungsfunktion

KI-Agenten-/LLM-Observability

Erhalten Sie Einblick in GenAI- und LLM-Anwendungen, einschließlich Prompts, Antworten, Latenz und Abhängigkeiten. Diese vollständige Kontextansicht hilft, Anomalien zu erkennen, das Modellverhalten zu analysieren und eine zuverlässige KI-Leistung in komplexen Umgebungen sicherzustellen.

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Screenshot der AI Agent/LLM Observability-Funktion von IBM Instana

Infrastruktur-Observability

Überwachen Sie die Infrastruktur über Hosts, Container, Kubernetes und Cloud-Umgebungen hinweg. Durch die Korrelation von Metriken, Logs und Traces können Teams ein vollständiges Bild der Zustand erhalten, Probleme frühzeitig erkennen und die Leistung in großem Maßstab aufrechterhalten.

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Screenshot der Infrastructure Observability-Funktion von IBM Instana

Netzwerk-Observability

Verwandeln Sie rohe Netzwerkdaten in umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit, um kostspielige Störungen zu verhindern. Die anwendungszentrierte Observability bietet einen vollständigen Überblick über die Netzwerkleistung und ermöglicht es Teams, kritische, entscheidende Dienste zu priorisieren und Betriebsergebnisse zu optimieren.

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Screenshot der Network Observability-Funktion von IBM Instana

Digital Experience Monitoring

Erfassen Sie reale Nutzerinteraktionen über Web- und Mobilanwendungen hinweg, indem Sie Leistungskennzahlen und Fehlerdaten erfassen. Dies hilft, die Auswirkungen für Kunden zu analysieren, um Verbesserungen zu priorisieren, die die Digital Experience optimieren.

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Screenshot der User-Experience-Überwachungsfunktion von IBM Instana

Synthetische Überwachung

Simulieren Sie reale Interaktionen zwischen Anwendungen und Netzwerken, um Probleme zu erkennen, bevor sie die Nutzer betreffen. Das kontinuierliche Testen von Verfügbarkeit und Leistung sowohl aus Anwendungs- als auch aus Netzwerkperspektive trägt dazu bei, zuverlässige, End-to-End-Erfahrungen in allen Umgebungen sicherzustellen.

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Screenshot der synthetischen Überwachungsfunktion von IBM Instana
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