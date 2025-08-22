Mainframe Operations Management

Vereinfachen Sie die Abläufe mit einem einheitlichen Workflow  

Benutzeroberfläche für Mainframe Operations Management

Geschäftliche Herausforderungen

Mainframe-Betreiber stehen weiterhin vor wachsenden Herausforderungen bei der Überwachung ihrer Umgebungen, bevor geschäftskritische Anwendungen beeinträchtigt werden. Eine der größten Herausforderungen ist die Verwaltung des Volumens und der Komplexität der Mainframe-Datenoperationen. Die Geschwindigkeit, mit der Daten analysiert werden müssen, übersteigt häufig die menschlichen Fähigkeiten. Dadurch wird die Transparenz eingeschränkt, während Kontextlücken das Betriebsrisiko erhöhen.
Zu viele Ereignisse und Warnungen

Teams werden mit systemübergreifenden Warnmeldungen überflutet, was die Erkennung kritischer Probleme und schnelles Handeln erschwert.
Fragmentierte Sichtbarkeit und Kontextlücken

Fragmentierte Tools und eingeschränkte Transparenz verzögern die Ursachenanalyse und erschweren das Verständnis des gesamten Problemkontexts.
Langsame und reaktive Risikominderung

Ohne proaktive Erkenntnisse oder gezielte Problembehebung bleiben Risiken oft unentdeckt, bis sie kritische Dienste beeinträchtigen.
Schwindendes Verständnis des Mainframes

Abnehmende Mainframe-Kenntnisse und begrenzte korrigierende Automatisierung verringern das Vertrauen in eine effektive Problemlösung.

Ereignisse schneller aggregieren, korrelieren und kontextualisieren

Die Concert for IBM® Z Operations Management-Funktion vereinfacht den Mainframe-Betrieb durch die Vereinheitlichung von Workflows, die Priorisierung von Ereignissen und die Bewertung der Auswirkungen auf das Geschäft. Es aggregiert, korreliert und kontextualisiert Ereignisse und Daten, um Teams dabei zu unterstützen, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen – und so die Resilienz zu maximieren und Anwendungsausfälle innerhalb einer einzigen, optimierten Lösung zu reduzieren.  

 

Zwei Techniker arbeiten in einem Rechenzentrum zwischen IBM Z-Servern.

Vorteile

Auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist
Adressieren Sie Probleme und Warnungen in IBM Z, die aus Gründen der Effektivität und Klarheit gruppiert, geordnet und priorisiert wurden.
Korrelierte Ereignisse identifizieren
Verstehen Sie die vollständigen Auswirkungen von Vorfällen mit intuitiven Dashboards, Topologieansichten und Auswirkungsanalysen in Echtzeit.
Handlungsempfehlungen auf Grundlage integrierter Sanierungsempfehlungen
Lösen Sie Probleme schnell mit KI-gestützter Ursachen-Erkennung und integrierten Empfehlungen, die auf Ihre Umgebung zugeschnitten sind.
Unsicherheiten beseitigen
Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über den Systemzustand, lokalisieren Sie Probleme sofort und ergreifen Sie entscheidende Maßnahmen – alles von einer einzigen, zentralen Plattform aus.

Wie Concert for IBM Z die Herausforderung angeht

Funktion zur Erkennung von Anomalien in IBM Concert for IBM Z

Nutzen Sie die Möglichkeiten des maschinellen Lernens, um grundlegende Verhaltensweisen festzulegen und Anomalien frühzeitig zu erkennen, bevor sie sich zu Problemen ausweiten, die den Service beeinträchtigen.  
Fachkundige Beratung für IBM Concert for IBM Z

Erhalten Sie dank generativer KI und integrierter IBM Z-Expertise präzise Empfehlungen zur Problembehebung – für eine schnellere Lösung komplexer Probleme.
Zentrales Dashboard für IBM Concert for IBM Z

Greifen Sie auf eine zentrale Ansicht (Single Pane of Glass) zu, die KPIs und Metriken aus verschiedenen Quellen konsolidiert und eine nahtlose Drill-Down-Analyse ermöglicht.
Ereigniskorrelation für IBM Concert for Z

Reduzieren Sie das Rauschen und gewinnen Sie Klarheit mit KI-gestützter Ereigniskorrelation, die Warnungen basierend auf Zeit, Topologie und Mustererkennung gruppiert und komprimiert.
Topologie-Viewer für IBM Concert for Z

Visualisieren Sie die Beziehungen zwischen Geschäftsanwendungen und Infrastruktur mithilfe einer interaktiven grafischen Echtzeitansicht.
Befehlskonsole für IBM Concert for Z

Ergreifen Sie sofortige Maßnahmen mit einer integrierten Befehlskonsole, mit der Sie Befehle direkt über die Benutzeroberfläche ausgeben können, um erkannte Probleme effizient zu lösen.
Machen Sie den nächsten Schritt

Entdecken Sie Concert for IBM Z. Nutzen Sie die Möglichkeiten des maschinellen Lernens, um grundlegende Verhaltensweisen festzulegen und Anomalien frühzeitig zu erkennen, bevor sie sich zu Problemen ausweiten, die den Service beeinträchtigen. Erleben Sie Concert for Z in einer Live-Demo oder vereinbaren Sie einen Termin, um mehr darüber zu erfahren, wie Concert for Z Ihr Unternehmen unterstützen kann.

