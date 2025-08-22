Mainframe Operations Management

Vereinfachen Sie die Abläufe mit einem einheitlichen Workflow
Mainframe-Betreiber stehen weiterhin vor wachsenden Herausforderungen bei der Überwachung ihrer Umgebungen, bevor geschäftskritische Anwendungen beeinträchtigt werden. Eine der größten Herausforderungen ist die Verwaltung des Volumens und der Komplexität der Mainframe-Datenoperationen. Die Geschwindigkeit, mit der Daten analysiert werden müssen, übersteigt häufig die menschlichen Fähigkeiten. Dadurch wird die Transparenz eingeschränkt, während Kontextlücken das Betriebsrisiko erhöhen.
Teams werden mit systemübergreifenden Warnmeldungen überflutet, was die Erkennung kritischer Probleme und schnelles Handeln erschwert.
Fragmentierte Tools und eingeschränkte Transparenz verzögern die Ursachenanalyse und erschweren das Verständnis des gesamten Problemkontexts.
Ohne proaktive Erkenntnisse oder gezielte Problembehebung bleiben Risiken oft unentdeckt, bis sie kritische Dienste beeinträchtigen.
Abnehmende Mainframe-Kenntnisse und begrenzte korrigierende Automatisierung verringern das Vertrauen in eine effektive Problemlösung.
Die Concert for IBM® Z Operations Management-Funktion vereinfacht den Mainframe-Betrieb durch die Vereinheitlichung von Workflows, die Priorisierung von Ereignissen und die Bewertung der Auswirkungen auf das Geschäft. Es aggregiert, korreliert und kontextualisiert Ereignisse und Daten, um Teams dabei zu unterstützen, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen – und so die Resilienz zu maximieren und Anwendungsausfälle innerhalb einer einzigen, optimierten Lösung zu reduzieren.
