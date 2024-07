IBM Cognos Command Center bietet Prozessautomatisierung im Self-Service-Modell. Über eine einzige Schnittstelle können Sie automatisierte Prozesse ad hoc anzeigen und ausführen und Probleme wesentlich schneller diagnostizieren und beheben. Die Lösung reduziert die Komplexität der Arbeit in verschiedenen Softwareumgebungen und bringt Ihnen mehr Einfachheit und Kontrolle. Und so können Sie sich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist – Ihr Geschäft.