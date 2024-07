Erhältlich als eigenständiges Softwarepaket oder als Cognos Cartridge for Cloud Pak for Data. Bereitstellung On-Prem oder in der von Ihnen bevorzugten virtuellen Cloud-Infrastruktur (IaaS).

Vollständige Systemadministrator- und CA-Administratorkontrolle und -Zuständigkeit

Konfiguration und Verwaltung von Hardware, Betriebssystem und Anwendung nach Ihren Bedürfnissen