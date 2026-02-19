Business Intelligence für Regierung und öffentlichen Sektor

Mit IBM Cognos Analytics erhalten Sie sichere, kontrollierte Analysen in großem Maßstab
Regierungsbehörden benötigen Transparenz, Einhaltung und Effizienz. IBM Cognos Analytics vereint Daten, automatisiert die Berichterstellung und liefert sichere, kontrollierte Erkenntnisse – in Cloud-, On-Prem- oder Hybridumgebungen – zur Unterstützung geschäftskritischer Operationen.
Cognos Analytics zentralisiert Regierungsdaten in einer einzigen, kontrollierten Ansicht und liefert revisionssichere Berichte mit vollständiger Datenherkunft und sicheren Zugriffskontrollen. Agenturen können gesetzliche Anforderungen erfüllen und gleichzeitig sensible Daten in jeder Umgebung schützen.
KI-gestützte Erkenntnisse helfen Führungskräften, Trends und aufkommende Probleme schnell zu erkennen. Die Automatisierung reduziert den Rückstand bei der Berichterstattung und ermöglicht es den Behörden, schneller auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft und die operativen Anforderungen zu reagieren.
Ob in der Cloud, lokal oder hybrid – Cognos bietet konsistente Governance und Leistung. Behörden können in ihrem eigenen Tempo skalieren, ohne die Komplexität zu erhöhen oder die Sicherheit zu gefährden.
Eine zentralisierte Governance und automatisierte Workflows reduzieren die manuelle Arbeit und den IT-Aufwand, sodass sich die Teams auf wichtige Services und höherwertige Prioritäten konzentrieren können.
Britisches Verteidigungsministerium
IBM Cognos Analytics hat uns geholfen, vier Altlast-Plattformen in einer einzigen zu konsolidieren, wodurch wir erhebliche Analystenstunden einsparen und die Zusammenarbeit verbessern konnten. ”
IBM Enterprise Performance Management
IBM Cognos Analytics unterstützt das Management-Reporting globaler Fortune-500-Unternehmen und liefert zeitnahe und verlässliche Erkenntnisse. ”