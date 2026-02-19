Business Intelligence für Regierung und öffentlichen Sektor

Mit IBM Cognos Analytics erhalten Sie sichere, kontrollierte Analysen in großem Maßstab

Kostenlos testen Live-Demo buchen
Abbildung der isometrischen Benutzeroberfläche von IBM Cognos Analytics für die Regierung und den öffentlichen Sektor

Modernisierung der Berichterstattung und Analyse für Regierungsbehörden

Regierungsbehörden benötigen Transparenz, Einhaltung und Effizienz. IBM Cognos Analytics vereint Daten, automatisiert die Berichterstellung und liefert sichere, kontrollierte Erkenntnisse – in Cloud-, On-Prem- oder Hybridumgebungen – zur Unterstützung geschäftskritischer Operationen.
Sorgen Sie für Compliance und Governance

Cognos Analytics zentralisiert Regierungsdaten in einer einzigen, kontrollierten Ansicht und liefert revisionssichere Berichte mit vollständiger Datenherkunft und sicheren Zugriffskontrollen. Agenturen können gesetzliche Anforderungen erfüllen und gleichzeitig sensible Daten in jeder Umgebung schützen.
Beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung

KI-gestützte Erkenntnisse helfen Führungskräften, Trends und aufkommende Probleme schnell zu erkennen. Die Automatisierung reduziert den Rückstand bei der Berichterstattung und ermöglicht es den Behörden, schneller auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft und die operativen Anforderungen zu reagieren.  
Flexible Bereitstellung überall

Ob in der Cloud, lokal oder hybrid – Cognos bietet konsistente Governance und Leistung. Behörden können in ihrem eigenen Tempo skalieren, ohne die Komplexität zu erhöhen oder die Sicherheit zu gefährden.
Betriebskosten reduzieren

Eine zentralisierte Governance und automatisierte Workflows reduzieren die manuelle Arbeit und den IT-Aufwand, sodass sich die Teams auf wichtige Services und höherwertige Prioritäten konzentrieren können.

Erleben Sie Cognos in Aktion für die Regierung

Entdecken Sie, wie Cognos Berichterstattung, Compliance und Analyse für Teams im öffentlichen Sektor transformiert.

Live-Demo buchen

Nutzungsszenarien

Junger Mann sitzt in einem Büro an einem Tisch und schaut sich Papiere an
Optimierung der revisionssicheren Berichte

Regierungsbehörden müssen detaillierte, genaue Berichte für Aufsichtsbehörden erstellen. Cognos automatisiert die Berichtserstellung, pflegt die Datenabstammung und stellt Prüfprotokolle bereit – wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Einhaltung der Vorschriften für alle Teams erleichtert wird.
Multi-ethnische Gruppe von Unternehmern, die in einem Büro über ihr Geschäft diskutieren
Optimierte Ressourcenverteilung

Cognos unterstützt Finanz- und Betriebsteams dabei, Budgets zu analysieren, KPIs zu verfolgen und Trends vorherzusagen. Die Erkenntnisse von Cognos unterstützen eine bessere Ressourcenzuweisung und Servicebereitstellung.
Nahaufnahme der Hände einer Person, die ein digitales Tablet benutzt
Vertrauenswürdige offene Daten liefern

Cognos vereint Daten aus verschiedenen Systemen in einer einzigen, verwalteten Ansicht, beseitigt Datensilos und reduziert Datenredundanz. Behörden veröffentlichen zertifizierte Dashboards für den öffentlichen Zugriff, die offene Daten ermöglichen und gleichzeitig sensible Informationen schützen.
Eine ältere Frau zeigt während eines Meetings auf Analysedaten, die auf einem großen Bildschirm angezeigt werden.
Treffen Sie schnellere, datengesteuerte Entscheidungen

In Notfällen sind zeitnahe Erkenntnisse entscheidend. Cognos stellt zeitnahe Dashboards und Warnmeldungen bereit, die Führungskräften helfen, schnell zu handeln, klar zu kommunizieren und Reaktionen effektiv zu koordinieren.
Junger Mann sitzt in einem Büro an einem Tisch und schaut sich Papiere an
Optimierung der revisionssicheren Berichte

Regierungsbehörden müssen detaillierte, genaue Berichte für Aufsichtsbehörden erstellen. Cognos automatisiert die Berichtserstellung, pflegt die Datenabstammung und stellt Prüfprotokolle bereit – wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Einhaltung der Vorschriften für alle Teams erleichtert wird.
Multi-ethnische Gruppe von Unternehmern, die in einem Büro über ihr Geschäft diskutieren
Optimierte Ressourcenverteilung

Cognos unterstützt Finanz- und Betriebsteams dabei, Budgets zu analysieren, KPIs zu verfolgen und Trends vorherzusagen. Die Erkenntnisse von Cognos unterstützen eine bessere Ressourcenzuweisung und Servicebereitstellung.
Nahaufnahme der Hände einer Person, die ein digitales Tablet benutzt
Vertrauenswürdige offene Daten liefern

Cognos vereint Daten aus verschiedenen Systemen in einer einzigen, verwalteten Ansicht, beseitigt Datensilos und reduziert Datenredundanz. Behörden veröffentlichen zertifizierte Dashboards für den öffentlichen Zugriff, die offene Daten ermöglichen und gleichzeitig sensible Informationen schützen.
Eine ältere Frau zeigt während eines Meetings auf Analysedaten, die auf einem großen Bildschirm angezeigt werden.
Treffen Sie schnellere, datengesteuerte Entscheidungen

In Notfällen sind zeitnahe Erkenntnisse entscheidend. Cognos stellt zeitnahe Dashboards und Warnmeldungen bereit, die Führungskräften helfen, schnell zu handeln, klar zu kommunizieren und Reaktionen effektiv zu koordinieren.
Machen Sie den nächsten Schritt
Kostenlos testen Live-Demo buchen
Weitere Erkundungsmöglichkeiten Dokumentation Community