Sie können Ihre bestehenden Verpflichtungen in der IBM® Cloud Konsole anzeigen. Gehen Sie hierzu auf Verwalten > Abrechnung und Nutzung und wählen Sie Verpflichtungen und Abonnements aus. Klicken Sie auf die einzelnen Tabs, um das verbleibende Guthaben in Ihren aktiven Verpflichtungen sowie kommende, noch nicht geltende Verpflichtungen anzuzeigen. Eine Verpflichtung ist abgelaufen, wenn ihre Frist abgelaufen ist oder das gesamte Guthaben aufgebraucht wurde.