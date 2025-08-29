Vollen Zugang zu IBM® Cloud erhalten

Mit IBM Cloud® Pay-as-you-go mit Mindestnutzung sparen Sie bis zu 17 % basierend auf Ihrer Mindestnutzung und können auf die gesamte IBM® Cloud-Produktpalette zugreifen
Katalog durchsuchen
Eine Person sitzt am Schreibtisch und nutzt einen Computer
Was ist im Funktionsumfang enthalten? Plattformweite Rabatte


Bei diesem Abrechnungsmodell verpflichten Sie sich dazu, einen bestimmten Mindestbetrag für IBM® Cloud auszugeben, und erhalten plattformweite Rabatte.

 Verbrauchsabhängige Abrechnung

Ihre Abrechnung erfolgt monatlich basierend auf Ihrem Service-Level und Verbrauch. Auf Ihrer monatlichen Rechnung wird Ihre monatliche Nutzung unter Berücksichtigung aller mit IBM vereinbarten Rabatte ausgewiesen.

 Keine Überschreitungsgebühren

Liegt Ihr Verbrauch höher als Ihre Mindestnutzung? Es fallen keine Überschreitungsgebühren an! Sie profitieren weiterhin von den gleichen mit IBM vereinbarten Rabatten.
Diagramm des Abrechnungsmodells Pay-as-you-go mit Mindestnutzung

Das Abrechnungsmodell IBM Cloud® Pay-as-you-go mit Mindestnutzung ähnelt dem Abrechnungsmodell für Abonnementkonten, bietet aber einige zusätzliche Vorteile. Mit diesem Abrechnungsmodell verpflichten Sie sich dazu, einen bestimmten Mindestbetrag für IBM® Cloud auszugeben, und erhalten plattformweite Rabatte. Ihre Abrechnung erfolgt monatlich basierend auf Ihrer Nutzung und Sie kommen auch bei einer Überschreitung Ihrer Mindestnutzung weiterhin in den Genuss des vereinbarten Rabatts.
Welche Option ist für Sie die richtige?

Angebotener Vorteil

Pay-as-you-go-Konto

Abrechnungsmodell Pay-as-you-go mit Mindestnutzung

Zugriff auf die gesamte IBM® Cloud-Produktpalette

Für Produktionsanwendungsfälle geeignet

Rabatt für mittelständische und Großunternehmen

Verbrauchsbasierte monatliche Abrechnung

Keine Überschreitungsgebühren. Sie kommen auch für einen über der Mindestnutzung liegenden Verbrauch weiterhin in den Genuss der vereinbarten Rabatte.

Häufig gestellte Fragen

Hier erhalten Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu diesem Produkt.

Das Modell Pay-As-You-Go mit Mindestnutzung ähnelt dem Abonnementmodell. Im Gegensatz zu einem Abonnement verpflichtet man sich bei der Mindestnutzung dazu, einen bestimmten Betrag auszugeben, und erhält dafür plattformweiter Rabatte – auch nach Ablauf der Mindestnutzung. Rabatte gelten auch für einen über die Mindestnutzung hinausgehenden Verbrauch.

Wenden Sie sich an den IBM® Cloud-Vertrieb, um sich für IBM® Cloud Pay-as-you-go mit Mindestnutzung zu registrieren. Nach einem Gespräch mit einem Vertriebsmitarbeiter erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Darin finden Sie alle Einzelheiten zu Ihrem Mindestnutzungsangebot sowie Informationen zu den Nutzungsbedingungen von IBM® Cloud.

Sie können Ihre bestehenden Verpflichtungen in der IBM® Cloud Konsole anzeigen. Gehen Sie hierzu auf Verwalten > Abrechnung und Nutzung und wählen Sie Verpflichtungen und Abonnements aus. Klicken Sie auf die einzelnen Tabs, um das verbleibende Guthaben in Ihren aktiven Verpflichtungen sowie kommende, noch nicht geltende Verpflichtungen anzuzeigen. Eine Verpflichtung ist abgelaufen, wenn ihre Frist abgelaufen ist oder das gesamte Guthaben aufgebraucht wurde.

Gehen Sie den nächsten Schritt
Konto-Upgrade vornehmen
Weitere Informationsmöglichkeiten Neues Konto erstellen