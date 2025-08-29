Bei diesem Abrechnungsmodell verpflichten Sie sich dazu, einen bestimmten Mindestbetrag für IBM® Cloud auszugeben, und erhalten plattformweite Rabatte.
Ihre Abrechnung erfolgt monatlich basierend auf Ihrem Service-Level und Verbrauch. Auf Ihrer monatlichen Rechnung wird Ihre monatliche Nutzung unter Berücksichtigung aller mit IBM vereinbarten Rabatte ausgewiesen.
Liegt Ihr Verbrauch höher als Ihre Mindestnutzung? Es fallen keine Überschreitungsgebühren an! Sie profitieren weiterhin von den gleichen mit IBM vereinbarten Rabatten.
Angebotener Vorteil
Pay-as-you-go-Konto
Abrechnungsmodell Pay-as-you-go mit Mindestnutzung
Zugriff auf die gesamte IBM® Cloud-Produktpalette
Für Produktionsanwendungsfälle geeignet
Rabatt für mittelständische und Großunternehmen
Verbrauchsbasierte monatliche Abrechnung
Keine Überschreitungsgebühren. Sie kommen auch für einen über der Mindestnutzung liegenden Verbrauch weiterhin in den Genuss der vereinbarten Rabatte.
Das Modell Pay-As-You-Go mit Mindestnutzung ähnelt dem Abonnementmodell. Im Gegensatz zu einem Abonnement verpflichtet man sich bei der Mindestnutzung dazu, einen bestimmten Betrag auszugeben, und erhält dafür plattformweiter Rabatte – auch nach Ablauf der Mindestnutzung. Rabatte gelten auch für einen über die Mindestnutzung hinausgehenden Verbrauch.
Wenden Sie sich an den IBM® Cloud-Vertrieb, um sich für IBM® Cloud Pay-as-you-go mit Mindestnutzung zu registrieren. Nach einem Gespräch mit einem Vertriebsmitarbeiter erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Darin finden Sie alle Einzelheiten zu Ihrem Mindestnutzungsangebot sowie Informationen zu den Nutzungsbedingungen von IBM® Cloud.
Sie können Ihre bestehenden Verpflichtungen in der IBM® Cloud Konsole anzeigen. Gehen Sie hierzu auf Verwalten > Abrechnung und Nutzung und wählen Sie Verpflichtungen und Abonnements aus. Klicken Sie auf die einzelnen Tabs, um das verbleibende Guthaben in Ihren aktiven Verpflichtungen sowie kommende, noch nicht geltende Verpflichtungen anzuzeigen. Eine Verpflichtung ist abgelaufen, wenn ihre Frist abgelaufen ist oder das gesamte Guthaben aufgebraucht wurde.