Für die Nutzung der IBM Cloud müssen Sie zuerst ein Konto erstellen, wofür Sie Ihre E-Mail-Adresse verwenden (E-Mail-Adresse darf nicht mit einem bereits existierenden Konto verknüpft sein).

Die Zahlungsdaten müssen im Voraus angegeben werden, Ihnen wird jedoch erst dann eine Gebühr berechnet, wenn Sie einen kostenpflichtigen Service in Anspruch nehmen; allerdings wird Ihre Karte zur Authentifizierung mit einem geringen Betrag belastet.

Eine Bestätigungsnachricht zeigt die Belastung auf Ihrem Bildschirm an, nachdem Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingegeben haben. Der Betrag wird vom Händler festgelegt, liegt jedoch normalerweise bei etwa 1,00 USD.

Die Speicherung dieser Angaben erleichtert Ihnen den nahtlosen Übergang zu einem nutzungsbasierten Plan, sofern Sie sich dafür entscheiden.