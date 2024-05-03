IBM® Cloudant testen, dauerhaft gebührenfrei in der IBM® Cloud

Ihre Möglichkeiten
Damit Ihre App unternehmensfähig wird IBM® Cloudant, eine vollständig verwaltete, verteilte Datenbank basierend auf Open Source Apache CouchDB, wird gebührenfrei bereitgestellt. Cloudant ist für umfangreiche Workloads und schnell wachsende Webanwendungen und mobile Apps optimiert. Gebührenfreie IBM® Cloudant-Datenbank jetzt ausprobieren
Web und Mobilgeräte

Eine hochverfügbare, resiliente und blitzschnelle Datenbankschicht unterstützt Sie beim Erstellen von E-Commerce- und anderen transaktionalen Apps.
Internet der Dinge

Echtzeitdaten, die gleichzeitig von Tausenden internetfähigen Geräten auf der ganzen Welt eingehen, können gespeichert und analysiert werden.
Serverlos

Sicherheitspatches, Versions-Upgrades und Skalierbarkeit können Sie uns überlassen und sich stattdessen ganz auf die Betreuung Ihrer Benutzer und das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren.
Funktionsweise
IBM® Cloud unterstützt die Entwicklung hochgradig skalierbarer, resilienter und weltweit verfügbarer Anwendungen

Zur Bereitstellung des Lite-Tarifs von IBM® Cloudant ist keine Konfiguration erforderlich. Beinhaltet 1 GB Speicherplatz pro Monat.

 40+ Dauerhaft gebührenfreie Services

Sie erhalten Zugriff auf über 40 dauerhaft gebührenfreie Services ohne Ablaufdatum sowie ein Guthaben von 200 USD, das Sie für einen beliebigen IBM® Cloud-Service verwenden können.

 600 USD IBM® Cloudant-Guthaben gratis dazu

Mit dem Aktionscode CLOUDANTFREE600 erhalten Sie 600 USD Rabatt auf IBM® Cloudant. (Das Angebot endet am 30. Juni 2023.)

 0 USD Beim Upgrade haben Sie die Kontrolle

Sie zahlen nur für die Nutzung, die über das kostenlose Kontingent hinausgeht. Ohne Verpflichtungen. Ohne Verträge.
„IBM® Cloudant ist die beste Implementierung von CouchDB oder jeder anderen NoSQL-Datenbank …“

Ramindu Deshapriva
Lead Consultant bei Virtusa
Nahaufnahme von zwei Entwicklern, die an einem Computer in einem Rechenzentrum mit IBM z16 arbeiten
Kundenbewertungen
Das kostenlose Nutzungskontingent von IBM® Cloud umfasst IBM® Cloudant und über 40 dauerhaft gebührenfreie Services.

