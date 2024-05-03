Eine hochverfügbare, resiliente und blitzschnelle Datenbankschicht unterstützt Sie beim Erstellen von E-Commerce- und anderen transaktionalen Apps.
Echtzeitdaten, die gleichzeitig von Tausenden internetfähigen Geräten auf der ganzen Welt eingehen, können gespeichert und analysiert werden.
Sicherheitspatches, Versions-Upgrades und Skalierbarkeit können Sie uns überlassen und sich stattdessen ganz auf die Betreuung Ihrer Benutzer und das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren.
Zur Bereitstellung des Lite-Tarifs von IBM® Cloudant ist keine Konfiguration erforderlich. Beinhaltet 1 GB Speicherplatz pro Monat.
Sie erhalten Zugriff auf über 40 dauerhaft gebührenfreie Services ohne Ablaufdatum sowie ein Guthaben von 200 USD, das Sie für einen beliebigen IBM® Cloud-Service verwenden können.
Mit dem Aktionscode CLOUDANTFREE600 erhalten Sie 600 USD Rabatt auf IBM® Cloudant. (Das Angebot endet am 30. Juni 2023.)
Sie zahlen nur für die Nutzung, die über das kostenlose Kontingent hinausgeht. Ohne Verpflichtungen. Ohne Verträge.
Das kostenlose Nutzungskontingent von IBM® Cloud umfasst IBM® Cloudant und über 40 dauerhaft gebührenfreie Services.