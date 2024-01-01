Die United States Security and Exchange Commission (SEC) ist eine Bundesbehörde, die Finanzinstitute beaufsichtigt, die Bundesgesetze über Wertpapiere durchsetzt und die Wertpapierbörsen reguliert, um Marktmanipulationen zu verhindern.
Die SEC hat die Regel 17a-4 als eine Reihe von Anforderungen für die Aufzeichnung von Daten in der Finanzdienstleistungsbranche erlassen. Absatz (f) der Regel konzentriert sich auf die digitale und elektronische Speicherung und beschreibt die Anforderungen an die Datenaufbewahrung, Indizierung und Zugänglichkeit elektronischer Finanzdatensätze, um sicherzustellen, dass diese Datensätze im Bedarfsfall geprüft oder angefordert werden können.
Wertpapierhändler und andere Mitglieder der Finanzwirtschaft, die Finanzunterlagen auf elektronischen Speichermedien aufbewahren, müssen die Compliance-Anforderungen der SEC-Regel 17A-4(f) erfüllen.
Berichte und andere Dokumentation
Bewertungsbericht von Cohasset Associates SEC 17-a4(f) ansehen
Der unabhängige Gutachter Cohasset Associates hat festgestellt, dass IBM Cloud Object Storage bei entsprechender Konfiguration und Anwendung der unveränderlichen Objektspeicherfunktionen Aufzeichnungen in einem nicht überschreibbaren und nicht löschbaren Format aufbewahrt und die entsprechenden Speicheranforderungen der SEC-Regel 17a-4(f), der Regel 4511(c) der FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) und der Regel 17R § 1.31(c)-(d) der CFTC (Commodity Futures Trading Commission) erfüllt.
Zu den im Bewertungsbericht enthaltenen IBM Cloud Platform-Services gehören:
