Die ISO 9000-Normenfamilie wurde von der Internationalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) geschaffen, um Organisationen bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung effektiver Qualitätsmanagementsysteme zu unterstützen. Ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) ist eine formalisierte Zusammenstellung von Geschäftspraktiken, die auf die Gewährleistung von Produktintegrität und Kundenzufriedenheit abzielen.
ISO 9001:2015 definiert Anforderungen für Qualitätsmanagementsysteme und gibt Kriterien an, anhand derer ein QMS bewertet werden kann. ISO 9001 ist der einzige Standard der ISO 9000-Serie, der eine formelle Zertifizierung bietet.
Berichte und andere Dokumentation
Die Services im Rahmen von IBM Cloud Infrastructure sind nach der Norm ISO 9001 zertifiziert. Außerdem hat IBM eine unternehmensweite Zertifizierung für ISO 9001 erhalten – das gesamte Unternehmen verfügt über ein zertifiziertes QMS. Des Weiteren existiert seit 2001 eine unternehmensweite Qualitätsrichtlinie und ein vierstufiges Global Quality Framework-Modell, das die Richtung für QMS-Initiativen vorgibt.
Die ISO 9001-Zertifikate von IBM werden veröffentlicht und sind allgemein verfügbar. Die unten aufgeführten Dienstleistungen sind ISO-9001-zertifiziert und in einem ISO-9001-Zertifikat aufgeführt, das mindestens einmal pro Jahr ausgestellt wird.
Haben Sie Fragen zu einem Konformitätsprogramm? Benötigen Sie einen geschützten Konformitätsbericht? Wir sind für Sie da.