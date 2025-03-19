Die ISO 9000-Normenfamilie wurde von der Internationalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) geschaffen, um Organisationen bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung effektiver Qualitätsmanagementsysteme zu unterstützen. Ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) ist eine formalisierte Zusammenstellung von Geschäftspraktiken, die auf die Gewährleistung von Produktintegrität und Kundenzufriedenheit abzielen.

ISO 9001:2015 definiert Anforderungen für Qualitätsmanagementsysteme und gibt Kriterien an, anhand derer ein QMS bewertet werden kann. ISO 9001 ist der einzige Standard der ISO 9000-Serie, der eine formelle Zertifizierung bietet.



Berichte und andere Dokumentation