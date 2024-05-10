ISO 31000 ist eine Standardreihe, die seit 2009 von der International Organization for Standardization (ISO) ausgestellt wird und Unternehmen beim Risikomanagement unterstützt. ISO 31000:2018, der erste Standard der Reihe, umfasst verschiedene Richtlinien für das Risikomanagement, die sich auf die Gestaltung und Umsetzung eines Frameworks für das Risikomanagement konzentrieren. Dabei handelt es sich um einen Prozess zur Identifizierung und Minimierung von Schäden, die auf Unsicherheiten und unvorhergesehene Ereignisse zurückgeführt werden können.
Ein Unternehmen mit einem ISO-31000-konformen Risikomanagementprozess besitzt auch bei unvorhersehbaren Ereignissen ein bestimmtes Maß an Sicherheit, betrieblicher Kontinuität, wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und Stabilität.
Berichte und andere Dokumentation
IBM Infrastructure Management System (IMS) und IBM Infrastructure as a Service (IaaS) verfügen über ein Framework für das Risikomanagement, das von Bureau Veritas nach ISO 31000:2018 zertifiziert wurde.
Die ISO-31000-Zertifikate von IBM werden veröffentlicht und sind allgemein verfügbar. Die unten aufgeführten Dienstleistungen sind ISO-31000-zertifiziert und stellen mindestens einmal pro Jahr ISO-Zertifikate aus.
Haben Sie Fragen zu einem Konformitätsprogramm? Benötigen Sie einen geschützten Konformitätsbericht? Wir sind für Sie da.