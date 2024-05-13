Die International Organization for Standardization (ISO) ist eine unabhängige, nichtstaatliche Organisation, die Normen in technischen und nichttechnischen Bereichen veröffentlicht. Die ISO/IEC 27000-Normenreihe wird gemeinsam von ISO und der International Electrotechnical Commission (IEC) veröffentlicht und ist eine Reihe von Informationssicherheitsstandards, die in ihrer Kombination einen Rahmen für das Informationssicherheitsmanagement bilden.

ISO/IEC 27701:2019 ist ein Rahmenwerk für die Erstellung und Verwaltung von Privacy Information Management Systems (PIMS), einschließlich der Handhabung von personenbezogenen Daten (Personally Identifiable Information, PII). Die Norm baut auf den Anforderungen von ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 27002 auf und erweitert sie um zusätzliche Kontrollen und Leitlinien zum Schutz des Datenschutzes.

Berichte und andere Dokumentation

ISO 27701 – IBM Enterprise and Technology Security (PaaS und SaaS) Zertifikat