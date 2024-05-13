Die International Organization for Standardization (ISO) ist eine unabhängige, nichtstaatliche Organisation, die Normen in technischen und nichttechnischen Bereichen veröffentlicht. Die ISO/IEC 27000-Normenreihe wird gemeinsam von ISO und der International Electrotechnical Commission (IEC) veröffentlicht und ist eine Reihe von Informationssicherheitsstandards, die in ihrer Kombination einen Rahmen für das Informationssicherheitsmanagement bilden.
ISO/IEC 27701:2019 ist ein Rahmenwerk für die Erstellung und Verwaltung von Privacy Information Management Systems (PIMS), einschließlich der Handhabung von personenbezogenen Daten (Personally Identifiable Information, PII). Die Norm baut auf den Anforderungen von ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 27002 auf und erweitert sie um zusätzliche Kontrollen und Leitlinien zum Schutz des Datenschutzes.
Berichte und andere Dokumentation
ISO 27701 – IBM Enterprise and Technology Security (PaaS und SaaS) Zertifikat
Die ISO 27701-Zertifizierung von IBM verdeutlicht unser kontinuierliches Engagement für Datenschutz, Sicherheit und Compliance und unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung der geltenden Datenschutz- und PII-Vorschriften und -Gesetze.
Die ISO-20001-Zertifikate von IBM werden veröffentlicht und sind allgemein verfügbar. IBM-Servicebeschreibungen (SB) geben an, ob ein bestimmtes Angebot die ISO 27001001-Zertifizierung beibehält.Die unten aufgeführten Services sind ISO-27701-zertifiziert. ISO-Zertifikate werden mindestens einmal im Jahr ausgestellt.
ISO 27701 – Der Geltungsbereich des IBM Enterprise and Technology Security PaaS und SaaS Zertifikats umfasst:
ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701 – Auflistung zertifizierter IBM Enterprise & Technology Security (PaaS und SaaS)-Produkte
