IBM Cloud for Financial Services ist die erste Cloud ihrer Art, die Finanzinstituten (FI) hilft, ihre Modernisierung zu beschleunigen, indem sie Risiken mindert und die Cloudeinführung selbst für die sensibelsten Workloads vorantreibt. Durch die in die Plattform integrierten Sicherheits- und Kontrollmechanismen – die nicht nur als Tools oder DIY-Funktionen angeboten werden – können Finanzinstitute ihre Sicherheits- und Konformitätsmaßnahmen automatisieren, wodurch sie und ihre digitalen Supply-Chain-Partner das Risikomanagement vereinfachen, die Einhaltung von Vorschriften einfacher nachweisen und Innovationen beschleunigen können.



Im Mittelpunkt von IBM Cloud for Financial Services steht das IBM Cloud Framework for Financial Services, das ein allgemeines Set automatisierter, vorkonfigurierter Kontrollen bietet, die auf IBM Cloud-Services, Anwendungen von anderen Anbietern und Workloads von Finanzinstituten angewendet werden. Die Kontrollen wurden in Zusammenarbeit mit führenden Finanzexperten entwickelt und sind auf die Einhaltung von Branchenstandards und Vorschriften von globalen Aufsichtsbehörden ausgerichtet. Das Framework wird regelmäßig mit Empfehlungen des IBM Financial Services Cloud Council und der Promontory Financial Group®, einem IBM Unternehmen und weltweit führenden Berater für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, validiert.