IBM Cloud Compliance für CCPA CPRA

Der California Consumer Privacy Act von 2018 (CCPA) gibt kalifornischen Verbrauchern mehr Kontrolle über die personenbezogenen Daten, die Unternehmen über sie sammeln, und die CCPA-Verordnung bietet Leitlinien für die Umsetzung des Gesetzes.
Der California Privacy Rights Act (CPRA) ändert und erweitert den California Consumer Privacy Act (CCPA), der am 28. Juni 2018 in Kraft trat, um die Privatsphäre der Verbraucher in Kalifornien zu schützen.
Weitere Informationen über den CCPA finden Sie hier.
Die CCPA wurde in das IBM-Datenschutz-Addendum aufgenommen. Um zu erfahren, für welche Gesetze oder Gerichtsbarkeiten der IBM-Datenschutznachtrag (DPA) gilt, einschließlich der anwendbaren Abschnitte für den CCPA, besuchen Sie bitte die Seite IBM DPL. Die IBM DPA finden Sie auf der Seite IBM Terms.
Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von IBM erhalten Sie im IBM Trust Center. Wenn Sie weitere Fragen zu den IBM Datenschutzrichtlinien für externe Angebote haben, können Sie sich an den IBM Helpdesk wenden.
Haben Sie Fragen zu einem Konformitätsprogramm? Benötigen Sie einen geschützten Konformitätsbericht? Wir sind für Sie da.