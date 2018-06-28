IBM Cloud Compliance für CCPA CPRA

Der California Consumer Privacy Act von 2018 (CCPA) gibt kalifornischen Verbrauchern mehr Kontrolle über die personenbezogenen Daten, die Unternehmen über sie sammeln, und die CCPA-Verordnung bietet Leitlinien für die Umsetzung des Gesetzes.

Der California Privacy Rights Act (CPRA) ändert und erweitert den California Consumer Privacy Act (CCPA), der am 28. Juni 2018 in Kraft trat, um die Privatsphäre der Verbraucher in Kalifornien zu schützen.

Weitere Informationen über den CCPA finden Sie hier.