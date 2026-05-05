Schützen Sie IBM® Cloud-Workloads mit verwalteter, anwendungsübergreifender Datensicherung. Ein belastbares, sicheres und skalierbares Backup.
IBM® Cloud Backup and Recovery ist ein vom Anbieter verwalteter, richtliniengesteuerter, sicherer und kostenoptimierter Backup-Service. Die Lösung bietet eine anwendungsübergreifende Datensicherung für IBM Cloud-Workloads. So bleiben Ihre Daten konform, sicher und wiederherstellbar, ohne die zusätzliche Komplexität der Verwaltung der Backup-Infrastruktur.
Verwenden Sie vordefinierte Backup-Richtlinien oder passen Sie sie an Ihre geschäftlichen Anforderungen an. Übernehmen Sie die Kontrolle über Wiederherstellungen mit der Option zur vollständigen oder teilweisen Wiederherstellung. Kehren Sie mit anwendungs- und absturzsicheren Backups schnell zu Ihrem Geschäft zurück. Sie können auch die Aufbewahrung Ihrer Backups festlegen.
Schützen und verwalten Sie IBM Cloud-Workloads durch ein zentralisiertes Backup-Management. Verwenden Sie vordefinierte Backup-Richtlinien oder passen Sie sie nach Bedarf an. Erzielen Sie granulare Wiederherstellungen mit robusten Such- und Filterfunktionen.
Verschaffen Sie sich volle Transparenz und Kontrolle über Ihre Backups mit detaillierten Prüfprotokollen – für sichere, gesetzeskonforme und nachvollziehbare Backup-Vorgänge. Alarme und Benachrichtigungen, um Sie über alle wichtigen Aktivitäten und Ereignisse auf dem Laufenden zu halten.
Verschaffen Sie sich die volle Kontrolle über Ihre Backups mit Schlüsselverwaltung, Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung, BYOK und sicherer Übertragung über private Endpunkte. Zentrale IAM- und RBAC-Funktionen regeln den Zugriff an einer Stelle, sodass der Zugriff auf Backups sicher und effizient bleibt.