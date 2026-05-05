IBM Cloud Backup and Recovery

Verwenden Sie vordefinierte Backup-Richtlinien oder passen Sie sie an Ihre geschäftlichen Anforderungen an. Übernehmen Sie die Kontrolle über Wiederherstellungen mit der Option zur vollständigen oder teilweisen Wiederherstellung. Kehren Sie mit anwendungs- und absturzsicheren Backups schnell zu Ihrem Geschäft zurück. Sie können auch die Aufbewahrung Ihrer Backups festlegen.