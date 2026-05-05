IBM Cloud Backup and Recovery

Schützen Sie IBM® Cloud-Workloads mit verwalteter, anwendungsübergreifender Datensicherung. Ein belastbares, sicheres und skalierbares Backup.
Ihr Backup-Budget erhöhen
Sichern Sie sich ein Guthaben von 5.000 USD, das Sie für IBM Cloud Backup and Recovery Services verwenden können.
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Verwalteter, sicherer, richtlinienbasierter Datenschutz

IBM® Cloud Backup and Recovery ist ein vom Anbieter verwalteter, richtliniengesteuerter, sicherer und kostenoptimierter Backup-Service. Die Lösung bietet eine anwendungsübergreifende Datensicherung für IBM Cloud-Workloads. So bleiben Ihre Daten konform, sicher und wiederherstellbar, ohne die zusätzliche Komplexität der Verwaltung der Backup-Infrastruktur.

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Vorteile

Flexibilität der Cloud-Backup und Wiederherstellung
Skalierbarer und flexibler Schutz

Schützen Sie eine Vielzahl von Anwendungs-Workloads in großem Umfang mit umfassenden Anpassungsoptionen – zugeschnitten auf Ihre spezifischen Datenschutzanforderungen an dem Ort, an dem Sie sie benötigen.
Dauerhaftigkeit von Cloud-Backup und -Wiederherstellung
Intelligente und sichere Datenverwaltung

Sichern Sie Ihre stets verfügbaren Sicherungskopien mit Verschlüsselung im Ruhezustand, Verschlüsselung während der Übertragung und Zugriffskontrollen der Unternehmensklasse.
Einfachheit mit IBM Cloud
Von IBM verwaltetes Angebot für Sicherheit

IBM verwaltet die Infrastruktur und die Wartung des Services, sodass Sie sich auf den Datenschutz konzentrieren können, indem Sie unser transparentes, verbrauchsabhängiges Preismodell pro GB-Stunde nutzen.
Flexibilität der Cloud-Backup und Wiederherstellung
Skalierbarer und flexibler Schutz

Schützen Sie eine Vielzahl von Anwendungs-Workloads in großem Umfang mit umfassenden Anpassungsoptionen – zugeschnitten auf Ihre spezifischen Datenschutzanforderungen an dem Ort, an dem Sie sie benötigen.
Dauerhaftigkeit von Cloud-Backup und -Wiederherstellung
Intelligente und sichere Datenverwaltung

Sichern Sie Ihre stets verfügbaren Sicherungskopien mit Verschlüsselung im Ruhezustand, Verschlüsselung während der Übertragung und Zugriffskontrollen der Unternehmensklasse.
Einfachheit mit IBM Cloud
Von IBM verwaltetes Angebot für Sicherheit

IBM verwaltet die Infrastruktur und die Wartung des Services, sodass Sie sich auf den Datenschutz konzentrieren können, indem Sie unser transparentes, verbrauchsabhängiges Preismodell pro GB-Stunde nutzen.

Funktionen

Backup-Funktionen

Verwenden Sie vordefinierte Backup-Richtlinien oder passen Sie sie an Ihre geschäftlichen Anforderungen an. Übernehmen Sie die Kontrolle über Wiederherstellungen mit der Option zur vollständigen oder teilweisen Wiederherstellung. Kehren Sie mit anwendungs- und absturzsicheren Backups schnell zu Ihrem Geschäft zurück. Sie können auch die Aufbewahrung Ihrer Backups festlegen. 
Bedienungskomfort

Schützen und verwalten Sie IBM Cloud-Workloads durch ein zentralisiertes Backup-Management. Verwenden Sie vordefinierte Backup-Richtlinien oder passen Sie sie nach Bedarf an. Erzielen Sie granulare Wiederherstellungen mit robusten Such- und Filterfunktionen.
Überwachung, Compliance, Auditing

Verschaffen Sie sich volle Transparenz und Kontrolle über Ihre Backups mit detaillierten Prüfprotokollen – für sichere, gesetzeskonforme und nachvollziehbare Backup-Vorgänge. Alarme und Benachrichtigungen, um Sie über alle wichtigen Aktivitäten und Ereignisse auf dem Laufenden zu halten.

 
Unternehmenssicherheit

Verschaffen Sie sich die volle Kontrolle über Ihre Backups mit Schlüsselverwaltung, Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung, BYOK und sicherer Übertragung über private Endpunkte. Zentrale IAM- und RBAC-Funktionen regeln den Zugriff an einer Stelle, sodass der Zugriff auf Backups sicher und effizient bleibt.
Machen Sie den nächsten Schritt

Testen Sie IBM Cloud Backup and Recovery noch heute.

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