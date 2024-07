IBM CAPI SNAP FPGA Entwicklungstestversion

Anwendungsprogrammierer in die Lage versetzen, die FPGA-Beschleunigung und alle Vorteile der CAPI-Technologie zu nutzen

Platzierung der beschleunigten Compute-Engines oder FPGA-"Aktionen" näher an den Daten, um eine höhere Leistung zu erzielen

Nutzung von FPGAs mit CAPI 1.0 auf der Power8-Plattform, die in der Nimbix-Cloud verfügbar ist