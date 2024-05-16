Mit IBM® Cloud können Sie einen dedizierten Server in den Niederlanden in einem hochgradig resilienten, globalen Netzwerk mit kurzer Latenzzeit bereitstellen und skalieren
Entscheiden Sie sich für einen dedizierten Server in den Niederlanden, der zu Ihnen passt.
4 Cores, 3,50 GHz 32 GB RAM CentOS 7.x – Minimale Installation (64 Bit)
4 Cores, 3,50 GHz 32 GB RAM Red Hat® Enterprise Linux® 7.x (64 Bit)
20 Cores, 2,20 GHz 384 GB RAM CentOS 7.x – Minimale Installation (64 Bit)
IBM Cloud baut seine globale Präsenz kontinuierlich aus, damit Sie dort erreichbar sind, wo Ihre Kunden Sie brauchen. Profitieren Sie von Bereitstellung, Kontrolle und Verwaltung von Workloads in mehr als 60 Rechenzentren und sechs Mehrzonenregionen (MZR) mit Verfügbarkeitszonen.