Mit IBM® Cloud können Sie einen dedizierten Server in der Region Indonesien in einem hochgradig resilienten, globalen Netzwerk mit kurzer Latenzzeit bereitstellen und skalieren.
Entscheiden Sie sich für einen dedizierten Server in der Region Indonesien, der zu Ihnen passt.
4 Cores, 3,80 GHz 16 GB RAM CentOS 7.x (64 Bit)
4 Cores, 3,80 GHz 16 GB RAM Red Hat® Enterprise Linux® 7.x (64 Bit)
20 Cores, 2,20 GHz 32 GB RAM CentOS 7.x (64 Bit)
IBM Cloud baut seine globale Präsenz kontinuierlich aus, damit Sie dort erreichbar sind, wo Ihre Kunden Sie brauchen. Profitieren Sie von Bereitstellung, Kontrolle und Verwaltung von Workloads in mehr als 60 Rechenzentren und sechs Mehrzonenregionen (MZR) mit Verfügbarkeitszonen.