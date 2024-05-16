Dedizierter Server – Deutschland

Mit IBM® Cloud können Sie einen dedizierten Server in Deutschland in einem hochgradig resilienten, globalen Netzwerk mit kurzer Latenzzeit bereitstellen und skalieren.
Dedizierte Server in Deutschland (Beispiele für Anpassungen)

Entscheiden Sie sich für einen dedizierten Server in Deutschland, der zu Ihnen passt.

Intel Xeon E3-1270 v6

4 Cores, 3,80 GHz 16 GB RAM CentOS 7.x (64 Bit)

Intel Xeon E3-1270 v6

4 Cores, 3,80 GHz 16 GB RAM Red Hat® Enterprise Linux® 7.x (64 Bit)

Intel Xeon 4210

20 Cores, 2,20 GHz 32 GB RAM CentOS 7.x (64 Bit)

Die Fähigkeit der IBM Cloud-Plattform, uns bei unserem internationalen Wachstum zu unterstützen und die Latenz zu reduzieren, war für uns entscheidend.
Ben Tregoe Senior Vice President of Business Development Nanigans
Unsere globale Präsenz
Weltkarte mit den Standorten der globalen IBM Cloud-Rechenzentren

IBM Cloud baut seine globale Präsenz kontinuierlich aus, damit Sie dort erreichbar sind, wo Ihre Kunden Sie brauchen. Profitieren Sie von Bereitstellung, Kontrolle und Verwaltung von Workloads in mehr als 60 Rechenzentren und sechs Mehrzonenregionen (MZR) mit Verfügbarkeitszonen.

Entscheiden Sie sich für eine lokale Hosting-Umgebung mit Skalierbarkeit

Ganz gleich, ob Sie cloudnative Anwendungen ausführen oder eine Unternehmensinfrastruktur verwalten, IBM Cloud bietet eine Umgebung, die sich an die Geschwindigkeit Ihres Unternehmens anpassen kann.