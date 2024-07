Um die Effizienz und Geschwindigkeit bei der Entwicklung von Spielen oder bei der Postproduktion und Nachbearbeitung zu steigern, benötigt Ihr Unternehmen eine schnelle und sichere Möglichkeit für den Austausch von Rohmaterial oder Spiele-Builds. Die Dateien von Video-Outputs, Grafiken, Code und anderen Inhalten dieser Art können jedoch extrem groß sein, was zu sehr langen Wartezeiten bei der digitalen Übermittlung führt. Oft schlagen diese Übertragungen auch fehl. Verzögerungen beim Senden von Daten an Postproduktionsteams, verschiedene Entwicklungsstandorte oder QA-Teams können aufgrund der zeitkritischen Natur von Projekten in der Medien- und Unterhaltungsbranche erhebliche Folgen haben.



IBM® Aspera bietet server- und clientseitige Software, um gesicherte Dateien mit maximaler Geschwindigkeit zu versenden. Ob als Software-, SaaS- oder Hybrid-Modell – durch seine Vielseitigkeit ist IBM Aspera eine Lösung für jedes Team, das mit Big Data arbeitet.