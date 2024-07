Kürzere Markteinführungszeiten durch die schnelle und sichere Übertragung großer Datenmengen Beschleunigen Sie die Zusammenarbeit an 3D-CAD-Modellen und anderen wichtigen Dateien mit Datenübertragung in Echtzeit. Fertigungsprozesse umfassen oft komplizierte Entwürfe, komplexe CAD-Modelle, detaillierte Spezifikationen und andere datenintensive Dateien, die mit weltweit verteilten Teams ausgetauscht werden müssen. Ältere, auf dem TCP-Netzwerk basierende Übertragungsprotokolle (wie FTP und HTTP) sind allerdings langsam und unsicher. IBM® Aspera bietet eine Lösung für diese Herausforderungen: und zwar in Form von Hochgeschwindigkeitsübertragungen, globaler Erreichbarkeit und zuverlässiger Sicherheit. Die Technologie beschleunigt Workflows, verbessert die Zusammenarbeit und fördert den Schutz von Daten während der Übertragung und im Ruhezustand.​ IBM Aspera bietet genau die server- und clientseitige Software, die erforderlich ist, um Dateien mit maximaler Geschwindigkeit zu versenden. Ob als selbstverwaltetes Software-, SaaS- oder Hybrid-Modell – durch seine Vielseitigkeit ist IBM Aspera eine Lösung für jedes Team, das mit Big Data arbeitet. Lösungsübersicht lesen Leistungsrechner Datenübertragungsrechner von IBM Aspera ausprobieren Überprüfen Sie mit unserem Rechner die Dateiübertragungszeit und -geschwindigkeit für beliebige Entfernungen und Netzwerkbedingungen. Schätzen Sie Ihre Gewinne Preisoptionen anzeigen

Vorteile Höhere betriebliche Effizienz Maximieren Sie die Produktivität Ihres Teams, indem Sie Beschränkungen der Dateigröße und lange Wartezeiten bei der Übertragung umgehen. Reduzierung unnötiger Kosten Eliminieren Sie die Kosten, die mit herkömmlichen Übertragungsmethoden wie dem Transport von physischen DVDs oder Laufwerken verbunden sind. Bessere Analysen Geben Sie Ihren Teams die Möglichkeit, durch beschleunigte Übertragungen nahezu in Echtzeit Analysen der Lieferkette zu erstellen. Maximale Sicherheit Sorgen Sie mit integrierter lückenloser Verschlüsselung, passwortgeschützten Dateien und Authentifizierungsintegrationen dafür, dass Ihre Daten geschützt sind.

Funktionen Mit IBM Aspera können Fertigungsunternehmen ihre Produktionszyklen beschleunigen, die Abläufe in der Lieferkette rationalisieren und die Zusammenarbeit verbessern, was letztlich zu mehr Produktivität und Innovation führt. Erfahren Sie, wie IBM Aspera zuverlässige Hochgeschwindigkeitsübertragungen ermöglicht: Transport und Synchronisierung von Big Data Übertragen, verteilen und synchronisieren Sie große Dateien und Datensätze, weltweit. Automatisierte Workflows für die Dateiübertragung Verwalten und automatisieren Sie Datenübertragungen und Workflows. Erstklassige Sicherheit Die vollständige Verschlüsselung und die Überprüfung der Datenintegrität sorgen für maximale Sicherheit. Hybrid-Cloud-Workflows Erstellen Sie hoch skalierbare Workflows, die vor Ort, in der Cloud oder in beiden Umgebungen ausgeführt werden können.