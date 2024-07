IBM Archive and Essence Manager (AREMA)

AREMA orchestriert große Mediendateien und lässt sich mit mehr als 150 sofort einsatzbereiten Anwendungskonnektoren problemlos in verschiedene Tools und Services integrieren, in der Cloud oder On-Premises. Mit einem grafischen Workflow-Builder können Kunden auf einfache Weise Workflows ändern oder neue Workflows hinzufügen. Workflows können auch Genehmigungskomponenten für die menschliche Interaktion enthalten. Administratoren erhalten mit der Überwachung (Benutzeroberfläche für die Systemadministration) vollen Einblick in die Workflow-Prozesse.