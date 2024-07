IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Design Manager lässt sich mit anderen IBM ELM-Produkten integrieren, z. B. IBM Engineering Requirements Management DOORS Family und Workflow Management. Mit der Zusatzsoftware Rhapsody for DoDAF, MODAF und UPDM können Sie Artefakte des US Department of Defense Architecture Framework, des British Ministry of Defense Architectural Framework und des Unified Profile for DoDAF/MODAF erstellen. Mit der Zusatzsoftware Rhapsody – Tools and Utilities Add On erhalten Sie zudem ein anpassbares Dokumentationswerkzeug.