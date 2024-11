Mit dieser Low-Profile-Speicherlösung, die eine reduzierte Verkabelung und mehrere Speicherschächte in 1 HE Rack ermöglicht, nutzen Sie mehrere Bänder-, RDX- und DVD-RAM-Speichertechnologie in 1 HE Rack-Platz. Die Verschlüsselung ist auf LTO Ultrium-Laufwerken verfügbar. Andere Laufwerke unterstützen die Verschlüsselung durch Systemsoftware.