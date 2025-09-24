Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um in das Thema Cybersicherheit einzutauchen

Laut dem Job Skills Report 2025 von Coursera steigt die Nachfrage nach Fähigkeiten wie Bedrohungsmanagement, Reaktion auf Vorfälle und Netzwerksicherheit, was auf einen Anstieg der Cyberangriffe um 71 % gegenüber dem Vorjahr und einen unglaublichen Mangel an qualifizierten Cybersicherheitsexperten in Höhe von 5 Millionen zurückzuführen ist. Dies ist eine Karrierechance von enormem Umfang und Dringlichkeit.

Mit einer Stelle im Bereich Cybersicherheit können Sie zur Verteidigung der digitalen Welt beitragen und dafür gut bezahlt werden. Die Durchschnittsgehälter in den USA liegen sowohl für Analysten als auch für ethische Hacker bei rund 112.000 USD, und erfahrene Fachkräfte verdienen oft weit über 120.000 USD (Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).