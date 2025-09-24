Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um in das Thema Cybersicherheit einzutauchen

Von der Sicherung von Code und Cloud-Bereitstellungen bis hin zur Abwehr von Phishing-Angriffen und Ransomware ist Cybersicherheit heute einer der wichtigsten Berufe im technischen Bereich.
Laut dem Job Skills Report 2025 von Coursera steigt die Nachfrage nach Fähigkeiten wie Bedrohungsmanagement, Reaktion auf Vorfälle und Netzwerksicherheit, was auf einen Anstieg der Cyberangriffe um 71 % gegenüber dem Vorjahr und einen unglaublichen Mangel an qualifizierten Cybersicherheitsexperten in Höhe von 5 Millionen zurückzuführen ist. Dies ist eine Karrierechance von enormem Umfang und Dringlichkeit.
Mit einer Stelle im Bereich Cybersicherheit können Sie zur Verteidigung der digitalen Welt beitragen und dafür gut bezahlt werden. Die Durchschnittsgehälter in den USA liegen sowohl für Analysten als auch für ethische Hacker bei rund 112.000 USD, und erfahrene Fachkräfte verdienen oft weit über 120.000 USD (Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).
Cybersicherheitsexperten sind die vorderste Verteidigungslinie im Kampf gegen Cyberkriminalität. Sie sind nicht nur Experten, sie sind Problemlöser, die wie Hacker Denken, um Bedrohungen vorherzusehen und sie zu stoppen, bevor Schaden angerichtet wird. Zu den gefragten Positionen im Bereich Cybersicherheit gehören:
Angesichts der steigenden Nachfrage auf der Welt und der unbesetzten Stellen bleibt Cybersicherheit ein hochbezahlter und zukunftssicherer Berufsweg.
IBM hat 3 spannende Programme auf Coursera, die Sie beim Thema Cybersicherheit unterstützen. Hier sind einige Empfehlungen:
Lassen Sie uns diese Programme erkunden, damit Sie mehr darüber erfahren können, wie sie Ihnen bei der Vorbereitung auf eine neue oder nächste Karriere helfen können.
Von der Verwaltung von Datenbankschwachstellen über die Durchführung von Forensik bis hin zur Reaktion auf Vorfälle deckt das praktische IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate alle wichtigen Aspekte ab. Es ist keine Cybersicherheitserfahrung erforderlich. Sie sammeln praktische Erfahrungen zu folgenden Themen:
Melden Sie sich noch heute für das IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate an und starten Sie Ihre Karriere als Cybersecurity-Analyst in nur 4 Monaten.
Das IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate ist eine schnelle und praktische Methode, um die berufsrelevanten Fähigkeiten zu erwerben, die Arbeitgeber suchen. In weniger als 4 Monaten können Sie ein solides Fundament an Informationssicherheit schaffen und Ihre Karriere als Spezialist für Cybersicherheit starten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das werden Sie lernen:
Ganz gleich, ob Sie beruflich wechseln oder gerade erst anfangen: Dieses Programm stattet Sie mit gefragten, praktischen Fähigkeiten und Qualifikationen aus, damit Sie sich auf dem Arbeitsmarkt im Bereich Cybersicherheit hervorheben können.
Melden Sie sich noch heute für das IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate an, um den ersten Schritt zu einer lohnenden Karriere im Bereich Cybersicherheit zu machen.
Sammeln Sie praktische Erfahrung mit den realen Tools und Techniken, die ethische Hacker verwenden, um Schwachstellen aufzudecken und zu beheben. Das IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional Certificate ist Ihr schneller Einstieg in die Welt der Penetrationsprüfung und Cybersicherheit. Das werden Sie lernen:
Beginnen Sie Ihren Lernprozess im Bereich Ethisches Hacking noch heute mit dem IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional Certificate und machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Cybersicherheitskarriere.
Ganz gleich, ob Sie gerade erst mit dem Lernen beginnen oder ob Sie mit fortschrittlichen Tools und branchenübergreifenden Qualifikationen aufsteigen möchten, IBM hat ein Programm, das Ihren Zielen entspricht. Jedes Professional Certificate soll Sie mit praktischen Fähigkeiten, Werkzeugen und Selbstvertrauen ausstatten, um in eine der gefragtesten Tech-Karrieren von heute einzusteigen.
Erforschen Sie das Programm, das zu Ihrem Weg passt – und beginnen Sie noch heute mit dem Lernen auf Coursera:
