13. August 2025

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

Egal, ob Sie ein visueller Geschichtenerzähler, ein datengesteuerter Stratege oder jemand sind, der gerne interaktive Erfahrungen entwickelt, es gibt einen Platz für Sie in der Geschäftswelt.​ Die IBM Suite von Berufszertifikaten bietet Ihnen mehrere Einstiegspunkte in diesen dynamischen Bereich:

  1. IBM Benutzeroberfläche/UX Designer Professional Certificate
  2. IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate
  3. IBM Front-End Developer Professional Certificate

Mit jedem Programm können Sie die kreativen und technischen Fähigkeiten aufbauen, die Arbeitgeber aktiv suchen – und bereit für diese stark nachgefragten Rollen sein, die die Zukunft gestalten. Unabhängig davon, für welchen Einstiegspunkt Sie sich entscheiden, geht jedes Programm über die Theorie hinaus und bietet Ihnen Erfahrung, reale Projekte und Portfolio, die Sie Arbeitgebern mit Zuversicht präsentieren können.

Diese 3 digitalen Karrieremöglichkeiten können Sie unten erkunden.

1. IBM UI/UX Designer Professional Certificate

Entwickeln Sie intuitive Digital Experiences, bei denen der Nutzer an erster Stelle steht.

Die Nachfrage nach UI/UX-Designern wächst rapide, da Unternehmen benutzerorientierte Digital Experiences priorisieren (Global Growth Insights). Dieses IBM Professional Certificate vermittelt die richtigen Fähigkeiten und praktische Erfahrung, die Arbeitgeber aktiv suchen, und bereitet Sie darauf vor, nutzerzentrierte Designs zu erstellen, die Zielgruppen ansprechen und konvertieren.

Dieses Berufszertifikat ist ideal für:

  • Berufsanfänger, die ins digitale Design einsteigen wollen
  • Kreative, die in den Bereich Benutzeroberfläche/UX expandieren möchten
  • Hochschulabsolventen, die auf der Suche nach praktischen, berufsbereiten Fähigkeiten sind
  • Berufsrückkehrer, die mit neuen Fähigkeiten wieder in die Belegschaft eintreten
  • Technikexperten, die sich dem benutzerzentrierten Design zuwenden

Höhepunkte des Programms:

  • Voraussetzungen: Keine Vorkenntnisse erforderlich
  • Dauer: 3 Monate
  • Werkzeuge: Figma, Adobe XD, Miro
  • Fähigkeiten: Benutzerforschung, Wireframing, Prototyping, Informationsarchitektur, Tests der Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit, Grundlagen des UX-Schreibens und Nutzung generativer KI für schnellere, intelligentere Design-Workflows.
  • Ergebnis: Ein umfassendes Portfolio von Benutzeroberflächen-/UX-Designprojekten sowie ein branchenweit anerkanntes IBM Professional-Zertifikat, um Ihren Lebenslauf zu verbessern und nachzuweisen, dass Sie bereit für den Job sind. ​
  • Realistische Stellenangebote: UX Designer, UI Designer, Junior Product Designer, Visual Designer
  • Gehaltsspanne für Einsteiger: UX-/Benutzeroberflächen-Designer-Rollen für den Einstieg beginnen bei 87.546 $ pro Jahr, während die meisten erfahrenen Mitarbeiter bis zu 148.254 $ pro Jahr verdienen (talent.com).

Erkunden Sie das IBM UI/UX Designer Professional Certificate. Für eine begrenzte Zeit ist der erste Monat der Schulung kostenlos.

2. IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate

Setzen Sie auf wirkungsvolle Marketingkampagnen für unser digitales Zeitalter.

Digitales Marketing ist ein sich schnell entwickelnder Bereich mit einer hohen Nachfrage nach qualifizierten Fachleuten, die datengesteuerte Kampagnen erstellen können, die das Engagement steigern und das Geschäftswachstum fördern. Dieses IBM Professional-Zertifikat stattet Sie mit den praktischen Fähigkeiten und praktischer Erfahrung aus, die Arbeitgeber zur Optimierung ihrer digitalen Strategien benötigen.

Dieses Programm ist ideal für:

  • Quereinsteiger, die in den Bereich des digitalen Marketings einsteigen möchten
  • Kleinunternehmer oder Freiberufler, die ihre Marketingbemühungen verbessern möchten
  • Hochschulabsolventen, die auf der Suche nach praktischen, berufsbereiten Fähigkeiten sind
  • Marketingfachleute, die ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand bringen wollen
  • Fachleute, die daran interessiert sind, generative KI zur Optimierung von Kampagnen zu nutzen

Höhepunkte des Programms:

  • Voraussetzungen: Keine Erfahrung erforderlich
  • Dauer: 3 Monate
  • Tools: SEMrush, Meta Advertising, Google Analytics und generative KI-Tools
  • Fähigkeiten: Digitale Werbung, SEO, Social Media Management, Content-Erstellung, E-Mail-Marketing, Analyse und Nutzung generativer KI zur Inhaltspersonalisierung und Kampagnenoptimierung.
  • Ergebnis: Praktische Fähigkeiten und Projekte, die Ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, effektive digitale Marketingkampagnen zu planen und zu implementieren, sowie ein branchenweit anerkanntes IBM Professional-Zertifikat zum Nachweis Ihrer Fachkompetenz.
  • Realistische Stellenangebote: Spezialist für digitales Marketing, Manager für soziale Medien, SEM-Spezialist, Marketinganalyst
  • Gehaltsspanne für Einsteiger: Einstiegspositionen beginnen bei 52.533 $ pro Jahr, während die meisten erfahrenen Mitarbeiter bis zu 122.469 $ pro Jahr verdienen (talent.com).

Erfahren Sie mehr über das IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate. Für eine begrenzte Zeit ist der erste Lernmonat kostenlos.

3. IBM Front-End Developer Professional Certificate

Erstellen Sie ansprechende Benutzeroberflächen für Websites und Anwendungen.

Frontend-Entwickler sind das Herzstück bei der Erstellung interaktiver und reaktionsschneller Websites. Mit diesem IBM Professional-Zertifikat entwickeln Sie die erforderlichen Programmier- und Designkenntnisse, um mithilfe von Tools und Frameworks, die dem Branchenstandard entsprechen, dynamische Weberlebnisse zu erstellen, die sowohl funktional als auch benutzerfreundlich sind.

Dieses Programm ist ideal für:

  • Berufseinsteiger, die in die Webentwicklung einsteigen möchten
  • Kreative, die sich für Programmierung interessieren
  • Hochschulabsolventen, die nach praktischen Fähigkeiten für den Beruf suchen
  • Berufsrückkehrer, die mit technischen Fähigkeiten wieder in die Belegschaft einsteigen möchten
  • Technikexperten, die sich auf Front-End-Entwicklung spezialisieren wollen

Höhepunkte des Programms:

  • Voraussetzungen: Keine Erfahrung erforderlich
  • Dauer: 4 Monate
  • Tools: HTML, CSS, JavaScript, React, Git, GitHub, Figma, Bootstrap
  • Fähigkeiten: Webentwicklung mit HTML, CSS, JavaScript und React; Prinzipien für die Benutzeroberfläche/UX-Design; Versionskontrolle mit Git und GitHub; und Erstellung dynamischer Webanwendungen.
  • Ergebnis: Ein überzeugendes Portfolio, das Webentwicklungsprojekte präsentiert, einschließlich einer dynamischen Webanwendung, sowie ein branchenweit anerkanntes IBM Berufszertifikat, um Ihren Lebenslauf zu verbessern und zu belegen, dass Sie für die Arbeit bereit sind.
  • Realistische Stellenangebote: Front-End-Entwickler, Web-Entwickler, UI-Entwickler, Junior-Full-Stack-Entwickler
  • Gehaltsspanne für Einsteiger: Einstiegspositionen beginnen bei 90.000 $ pro Jahr, während die meisten erfahrenen Mitarbeiter bis zu 146.774 $ pro Jahr verdienen (talent.com).

Erkunden Sie das IBM Front-End Developer Professional Certificate

Ihr nächster Schritt beginnt hier

Egal, ob Sie ein Kreativer sind, der in die Technologiebranche einsteigen möchte, oder ein Technikfreak, der kreativere Karrierewege beschreitet, ein Professional Certificate von IBM kann eine Brücke in die hybride digitale Welt bieten – mit echten Qualifikationen, echter Erfahrung und echten Möglichkeiten.

Am Ende erhalten Sie nicht nur Wissen, sondern nehmen auch Folgendes mit nach Hause:

  • Ein Portfolio mit Projekten aus der Praxis, die Arbeitgebern zeigen, was Sie leisten können
  • Praktische Kenntnisse im Umgang mit den Tools und Plattformen, für die sie einstellen
  • Das Selbstvertrauen, mit praktischer Erfahrung in Vorstellungsgespräche zu gehen, über die Sie sprechen können
  • Anerkennung von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Technologiemarken

Arbeitgeber stellen aktiv Mitarbeiter für diese Positionen ein. Die Zertifikate von IBM sind Ihr schnellster Weg, um arbeitsfähig zu werden – keine Vorkenntnisse sind erforderlich, sondern nur der Antrieb, etwas aufzubauen, zu entwerfen und eine bessere Zukunft zu erschaffen.

Melden Sie sich noch heute an, um Ihre neue kreative Karriere zu beginnen.

