Egal, ob Sie ein visueller Geschichtenerzähler, ein datengesteuerter Stratege oder jemand sind, der gerne interaktive Erfahrungen entwickelt, es gibt einen Platz für Sie in der Geschäftswelt.​ Die IBM Suite von Berufszertifikaten bietet Ihnen mehrere Einstiegspunkte in diesen dynamischen Bereich:

IBM Benutzeroberfläche/UX Designer Professional Certificate IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate IBM Front-End Developer Professional Certificate

Mit jedem Programm können Sie die kreativen und technischen Fähigkeiten aufbauen, die Arbeitgeber aktiv suchen – und bereit für diese stark nachgefragten Rollen sein, die die Zukunft gestalten. Unabhängig davon, für welchen Einstiegspunkt Sie sich entscheiden, geht jedes Programm über die Theorie hinaus und bietet Ihnen Erfahrung, reale Projekte und Portfolio, die Sie Arbeitgebern mit Zuversicht präsentieren können.

Diese 3 digitalen Karrieremöglichkeiten können Sie unten erkunden.