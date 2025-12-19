Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Produktionsreife generative KI: Was Frontkom beim Aufbau einer skalierbaren Plattform mit IBM für den norwegischen öffentlichen Nahverkehr gelernt hat

Frontkom entwickelte eine modulare generative KI-Plattform auf Basis von IBM-Technologien und Open-Source-Tools, die die Anzahl der Kundenanfragen um bis zu 55 % reduzierte und gleichzeitig fundierte, kontrollierte und zuverlässige Antworten lieferte.

Veröffentlicht 19. Dezember 2025
Luftaufnahme von vier Zügen auf Gleisen

Nachdem die anfängliche Euphorie rund um generative KI einer realistischeren Suche nach dem ROI gewichen ist, stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, mehr als nur Prototypen zu entwickeln. Eine überwältigende Mehrheit (95 %) hat laut einer kürzlich durchgeführten MIT-StudieSchwierigkeiten, die generative KI aus der Pilotphase in die Produktion zu verschieben.

Um seinen Kunden dabei zu helfen, dem Trend hoher Akzeptanz bei geringer oder gar keiner sinnvollen Geschäftstransformation entgegenzuwirken, hat Frontkom, ein in Norwegen ansässiges Unternehmen für digitale Innovation, eine skalierbare, modulare KI-Plattform entwickelt, die Konversationsassistenten, Suchschnittstellen und Abrufanwendungen für eine Reihe von Kunden bereitstellt – jeder mit unterschiedlichen Daten-, Skalierungs- und Governance-Anforderungen. 

Ein solcher Kunde ist Reis Nordland, der regionale öffentliche Verkehrsanbieter für Nordland County in Norwegen. Das Unternehmen betreibt Bus- und Fährverbindungen in einer riesigen nördlichen Region und verwaltet Fahrpläne, Tickets und Routeninformationen für Reisende.

Frontkom hat einen KI-Reiseassistenten entwickelt und bereitgestellt, mit dem Fahrgäste Fragen in natürlicher Sprache stellen können, z. B. „Wann fährt die nächste Fähre von Bodø?“ oder „Gibt es Verspätungen auf der Linie 300?“, und von einem Dialogassistenten in mehreren Sprachen präzise, aktuelle Antworten erhalten. Nur wenige Wochen nach dem Start hat die Anwendung die Anfragen an die Kundenservice-Mitarbeiter von Reis Nordland um mehr als die Hälfte reduziert.  

Die Herausforderung: Intelligente Fahrgastassistenz

Reis Nordland musste sich wiederholende Kundenserviceanfragen bewältigen und rund um die Uhr Reisedaten bereitstellen. Der dialogorientierte KI-Assistent von Frontkom verbindet sich mit Echtzeit-ÖPNV-Daten und strukturierten internen Daten wie Fahrplänen, Verkehrsmeldungen, FAQs und Servicerichtlinien. Das Ziel war es, sachliche, kontextbezogene Antworten zu geben, während die Betreiber die volle Kontrolle über die Antworten eines Modells behalten.

Diese Bereitstellung verbesserte die Erfahrung der Fahrgäste für den Verkehrsdienstleister, demonstrierte aber auch eine Vorlagenarchitektur, die Frontkom in anderen Bereichen wie Bildung, Nachhaltigkeit und kommunale Dienste wiederverwendet.

Technische Architektur: Komponentenbasiert, transparent und skalierbar

Um schnelle Wiederholungen zu unterstützen und gleichzeitig Kontrolle und Beobachtbarkeit zu gewährleisten, entwickelte Frontkom eine komponentenbasierte Architektur, die auf IBM-Technologien und Open-Source-Tools basiert.

Im Frontend integriert sich ein leichtgewichtiges, einbettbares Chat-Widget – entwickelt mit JavaScript und React – direkt in die Website und die mobilen Anwendungen von Reis Nordland. Dieses Widget ist mit einer sicheren Dashboard-Oberfläche auf Supabase verbunden, die es Reis Nordland-Betreibern ermöglicht, ihre KI-Agenten, Datensätze und Wissensdatenbanken von einer einzigen, benutzerfreundlichen Konsole aus zu verwalten.

Die Orchestrierungsschicht wird von Langflow betrieben, IBMs Low-Code-Visualumgebung zum Erstellen von KI-Agenten-Anwendungen. Langflow steuert die Logik, das Prompt-Design und die Reaktionsgestaltung hinter jedem KI-Agenten. Dadurch kann Frontkom Komponenten, einschließlich LLMs, Datenkonnektoren oder Workflows, unabhängig voneinander aktualisieren, ohne die Produktionsstabilität zu beeinträchtigen.

Nach einiger Forschung entschied sich das Frontkom-Team für das Gemini 2.5 Flash-Modell für den Anwendungsfall von Reis Nordland. Sollten in den nächsten sechs Monaten neue oder andere Modelle (oder Werkzeuge) besser geeignet sein, wird die Aktualisierung dank der Drag-and-Drop-Modularität von Langflow eine einfache Aufgabe sein.

Langflow läuft auf Frontkom PaaS, einer Kubernetes-basierten Infrastruktur, die auf AWS gehostet wird. Es nutzt Horizontal Pod Autoscaling (HPA) und Pod Disruption Budgets (PDB), um die Zuverlässigkeit bei variablen Verkehrslasten aufrechtzuerhalten. Ein Fastly CDN ist dem System vorgeschaltet, um eine schnelle globale Auslieferung sowohl für Endbenutzer als auch für administrative Schnittstellen zu gewährleisten.

Alle Konversationsdaten, Agententelemetrie und Konfigurationsmetadaten bleiben in IBM Cloud Databases for PostgreSQL. Diese Wahl bietet sowohl Skalierbarkeit als auch Governance, mit Versionskontrolle, die jeden Fluss und Datensatz in der Produktion verfolgt

Überblick über die Systemarchitektur des Chat-Widgets und des Dashboards von Reis Nordland Systemarchitekturübersicht: Wie die Plattform von Frontkom das Reis Nordland Chat-Widget und Dashboard (Vercel + Supabase) mit Langflow verbindet, das auf der Frontkom PaaS läuft und von IBM Cloud Databases for PostgreSQL unterstützt wird.

Agentenfluss und Tools

Innerhalb von Langflow folgt jeder Agent einem definierten Fluss:

  1. Eingaben und aktuelle Anweisungen aus der Datenbank erhalten.
  2. Modell über Middleware wie OpenRouter oder Vercel KI Gateway auswählen.
  3. Tools nutzen, um Echtzeit- oder strukturierte Daten abzurufen.
  4. Antwort formen und an die Chat-Benutzeroberfläche zurückgeben.
Agent Context Flow Workflow Agent Context Flow: Wie Prompts, Metadaten und Systeminstruktionen zum Kontext für das LLM (Gemini) kombiniert werden, das Live-APIs wie EnTur, Reis Nordland Disruption und Google Places aufruft, um konkrete Antworten zu erzeugen

Zu den wichtigsten Tools gehören:

  • PlanTrip (EnTur): Kombiniert Routen-, Abfahrts- und Störungsdaten; gibt eine TripCard -Nutzlast aus, die Halluzinationen beseitigt.
  • FindPlace / SearchPlace (EnTur + Google Places): Löst bekannte Stopps auf und entdeckt neue Points of Interest, die einen lokalisierten Kontext für Anfragen von Reisenden bieten.

Diese Architektur garantiert, dass die Antworten des Modells sowohl faktisch fundiert als auch visuell konsistent sind, da die Benutzeroberflächen-Payload durch deterministische Werkzeuge und nicht durch weitere gestaltbare Ausgaben generiert wird.

Tool-Integrationsschicht-Ablauf Tool-Integrations-Schicht: Der Agent interagiert über benutzerdefinierte Tools (plan_trip, find_place, get_line_status usw.) mit APIs wie EnTur, Reis Nordland Disruption und Google Places und liefert so für jede Anfrage fundierte und strukturierte Daten.

Technische Überlegungen

Die Designprioritäten von Frontkom wurden von wichtigen Erkenntnissen aus frühen generativen KI-Projekten geprägt:

  • Kontext minimieren: Kleinere Eingabefenster liefern genauere, zuverlässigere Antworten.
  • Module austauschbar halten: Jedes LLM oder jede Komponente kann sich weiterentwickeln, ohne das gesamte System umzustrukturieren.
  • Alles protokollieren: Jedes Token, jeder Toolaufruf und jedes Metadatenereignis wird zum Debuggen und Audit aufgezeichnet.
  • Alles versionieren: Wissensdatenbanken, Prompts und Abläufe werden in Git-ähnlichen Repositorys verfolgt.
  • Menschliche Aufsicht aufrechterhalten: Die Betreiber behalten die Kontrolle über Daten und Validierung.

Innovation und Umsetzung

Das Entwicklerteam begann mit der Erstellung eines Prototyps des Reis Nordland-Assistenten in Langflow, wobei der gesamte Lebenszyklus – von der Eingabe bis zur Generierung der Antwort – visuell abgebildet und getestet wurde, bevor die Produktion auf der Frontkom PaaS-Plattform aufgenommen wurde. Nach der Validierung wurden die Flows mit versionskontrollierten Konfigurationen bereitgestellt, die von IBM Cloud Databases for PostgreSQL unterstützt wurden.

IBM-Ingenieure arbeiteten eng bei der Bereitstellung von Langflow, Datenbankschema-Optimierung und Skalierbarkeit zusammen, um sicherzustellen, dass das System Live-Workloads im öffentlichen Sektor mit konstanter Latenz und Zuverlässigkeit bewältigen konnte.

Gewonnene Erkenntnisse

Der Entwicklungsprozess des KI-Assistenten Reis Nordland verdeutlichte eine Reihe praktischer und wiederholbarer Konstruktions- und Betriebsprinzipien, die das System im Produktionsbetrieb genauer, anpassungsfähiger und vertrauenswürdiger machten:

    • Struktur schafft Genauigkeit: Präzise Datenschemata und modulare Abläufe verhindern unvorhersehbares Verhalten.
    • Kontinuierliche Iteration: Feedbackschleifen aus der realen Welt sind für die Optimierung von Prompt und Ausgabe unerlässlich.
    • Transparenz schafft Vertrauen: Umfassende Observability vereinfacht Debugging und Compliance.
    • Die Architektur ist wichtig: Die Isolierung der Komponenten ermöglichte die Aktualisierung der LLM-Schicht ohne Ausfallzeit.

    Auswirkung: Zuverlässige KI für den öffentlichen Sektor

    Der Assistent von Reis Nordland bearbeitet nun täglich Tausende von Interaktionen und bietet Reisenden schnelle, mehrsprachige Antworten. Das Aktualisieren der App ist ein wesentlich einfacherer Prozess: das Team kann neue Funktionen oder Datensätze schon in Stunden statt in Wochen bereitstellen. 

    Die Anzahl der Supportanfragen ist deutlich zurückgegangen: Allein in der ersten Woche hat das neue System über 1.300 Supportanfragen bearbeitet, was Reis Norland dazu veranlasste, seinen KI-Assistenten als „sehr wertvollen Mitarbeiter“ zu bezeichnen.  Und die Ergebnisse werden immer besser. 

    Vier Wochen nach dem Start sank die Anzahl der Anfragen im Kundenzentrum im Vergleich zum Vorjahr um 37 %. Nach sechs Wochen steigerte sich diese Statistik auf 55 %. Gleichzeitig wurden die Reaktionszeiten im Kundenservice trotz geringerer Ressourcen für die manuelle Beantwortung von Anfragen fast halbiert (auf etwa einen Tag). Dies ist auf weniger Anfragen zurückzuführen, da der Chatbot die Beantwortung vieler Fragen übernimmt.

    Wichtiger noch ist, dass dieselbe Architektur auch für andere Frontkom-Kunden wiederverwendet wird – ein Beweis dafür, dass produktionsreife generative KI wiederholbar ist, wenn die Grundlage modular, beobachtbar und kontrolliert ist.

    Mehr über erfahren Langflow

    Tobias Kulvik

    AI Architect

    Frontkom

    Chad Jennings

    Global Head of Customer Voice and Product Experience

    IBM