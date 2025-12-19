Produktionsreife generative KI: Was Frontkom beim Aufbau einer skalierbaren Plattform mit IBM für den norwegischen öffentlichen Nahverkehr gelernt hat

Um schnelle Wiederholungen zu unterstützen und gleichzeitig Kontrolle und Beobachtbarkeit zu gewährleisten, entwickelte Frontkom eine komponentenbasierte Architektur, die auf IBM-Technologien und Open-Source-Tools basiert.
Im Frontend integriert sich ein leichtgewichtiges, einbettbares Chat-Widget – entwickelt mit JavaScript und React – direkt in die Website und die mobilen Anwendungen von Reis Nordland. Dieses Widget ist mit einer sicheren Dashboard-Oberfläche auf Supabase verbunden, die es Reis Nordland-Betreibern ermöglicht, ihre KI-Agenten, Datensätze und Wissensdatenbanken von einer einzigen, benutzerfreundlichen Konsole aus zu verwalten.
Die Orchestrierungsschicht wird von Langflow betrieben, IBMs Low-Code-Visualumgebung zum Erstellen von KI-Agenten-Anwendungen. Langflow steuert die Logik, das Prompt-Design und die Reaktionsgestaltung hinter jedem KI-Agenten. Dadurch kann Frontkom Komponenten, einschließlich LLMs, Datenkonnektoren oder Workflows, unabhängig voneinander aktualisieren, ohne die Produktionsstabilität zu beeinträchtigen.
Nach einiger Forschung entschied sich das Frontkom-Team für das Gemini 2.5 Flash-Modell für den Anwendungsfall von Reis Nordland. Sollten in den nächsten sechs Monaten neue oder andere Modelle (oder Werkzeuge) besser geeignet sein, wird die Aktualisierung dank der Drag-and-Drop-Modularität von Langflow eine einfache Aufgabe sein.
Langflow läuft auf Frontkom PaaS, einer Kubernetes-basierten Infrastruktur, die auf AWS gehostet wird. Es nutzt Horizontal Pod Autoscaling (HPA) und Pod Disruption Budgets (PDB), um die Zuverlässigkeit bei variablen Verkehrslasten aufrechtzuerhalten. Ein Fastly CDN ist dem System vorgeschaltet, um eine schnelle globale Auslieferung sowohl für Endbenutzer als auch für administrative Schnittstellen zu gewährleisten.
Alle Konversationsdaten, Agententelemetrie und Konfigurationsmetadaten bleiben in IBM Cloud Databases for PostgreSQL. Diese Wahl bietet sowohl Skalierbarkeit als auch Governance, mit Versionskontrolle, die jeden Fluss und Datensatz in der Produktion verfolgt