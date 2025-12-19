Produktionsreife generative KI: Was Frontkom beim Aufbau einer skalierbaren Plattform mit IBM für den norwegischen öffentlichen Nahverkehr gelernt hat

Nachdem die anfängliche Euphorie rund um generative KI einer realistischeren Suche nach dem ROI gewichen ist, stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, mehr als nur Prototypen zu entwickeln. Eine überwältigende Mehrheit (95 %) hat laut einer kürzlich durchgeführten MIT-StudieSchwierigkeiten, die generative KI aus der Pilotphase in die Produktion zu verschieben.

Um seinen Kunden dabei zu helfen, dem Trend hoher Akzeptanz bei geringer oder gar keiner sinnvollen Geschäftstransformation entgegenzuwirken, hat Frontkom, ein in Norwegen ansässiges Unternehmen für digitale Innovation, eine skalierbare, modulare KI-Plattform entwickelt, die Konversationsassistenten, Suchschnittstellen und Abrufanwendungen für eine Reihe von Kunden bereitstellt – jeder mit unterschiedlichen Daten-, Skalierungs- und Governance-Anforderungen.

Ein solcher Kunde ist Reis Nordland, der regionale öffentliche Verkehrsanbieter für Nordland County in Norwegen. Das Unternehmen betreibt Bus- und Fährverbindungen in einer riesigen nördlichen Region und verwaltet Fahrpläne, Tickets und Routeninformationen für Reisende.

Frontkom hat einen KI-Reiseassistenten entwickelt und bereitgestellt, mit dem Fahrgäste Fragen in natürlicher Sprache stellen können, z. B. „Wann fährt die nächste Fähre von Bodø?“ oder „Gibt es Verspätungen auf der Linie 300?“, und von einem Dialogassistenten in mehreren Sprachen präzise, aktuelle Antworten erhalten. Nur wenige Wochen nach dem Start hat die Anwendung die Anfragen an die Kundenservice-Mitarbeiter von Reis Nordland um mehr als die Hälfte reduziert.